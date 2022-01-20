百年古厝遭拆／摘星山莊曾搶救成功　專家：市長決定一切

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摘星山莊位於台中市潭子區，根據摘星山莊官網，宅第主人林其中將軍在清朝咸豐4年（1854年）開始，到福建等地參與各項戰役，甚至在太平天國之役也隨軍到浙江，屢建奇功，是傳說中，台灣協助平定清朝太平天國之役十八大老之一。林其中卸甲歸田後，建摘星山莊安享餘年。
至於會取名摘星山莊，根據文化部的國家文化資料庫，是因林其中的養父王成助，曾於福建一帶經營標局而致富，名曰「摘星山莊」，林其中回台後，將宅第也取名為「摘星山莊」，以示飲水之源之意。
國家文化資料庫描述，摘星山莊占地約2440坪，建造宅院的匠師及所使用的磚瓦、花崗石和杉木等都來自福建，是台灣少見的清式武官住宅，在現存的台灣傳統民居建築中保存相對完整，被譽為台灣傳統十大民居之首。
摘星山莊雖獲文化界高度激賞，但因屬私人財產，地主無意提報為古蹟，1997年7月，地主將摘星山莊售出，當時包括中央與地方政府、民代極力搶救，當年年底，當時的台中縣政府先將摘星山莊列為古蹟，再由各級政府出資買回，不過前廳右角間、右山門、右外護龍都已遭嚴重破壞，2004年台中縣府啟動修復，2008年完工，如今摘星山莊已成台中縣市合併後，知名的人文歷史景點。
洪孟啟回憶，當時省府團隊與當地文史工作者聯繫協調，為了買回摘星山莊，由地方文史團體、縣府、省府、文建會（文化部前身）等按比例出資，當時的省長宋楚瑜也出面協調，用區段徵收的方式提供縣府經費，建商最後願意接受，算是達成圓滿結局。他讚揚，當時扮演最積極的角色，當屬時任台中縣長廖永來。
事實上，廖永來2017年在摘星山莊保存20周年記者會上說，摘星山莊是台灣史上首座縣定古蹟，當年的「搶救摘星山莊事件」，可說是台灣社會對於古蹟保存與文化再造的重要分水嶺。
洪孟啟說，地方古蹟要能保留，縣市首長的態度很重要，尤其在凍省後，縣市長的裁量權更大，能使用手段更多，且除了顧及文化價值，建商的權益也應保障，縣市長除了能提出各種補償方式、道德勸說外，若建商態度仍未鬆動，縣市長也能軟硬兼施，畢竟建設完工後，仍會有需要市府協助的地方，建商還是要賣市府面子。
洪孟啟說，即使他後來曾任文化部長，但許多地方上的古蹟保存案，他還是只能擺低姿態，耐心溝通協調，最重要的就是各方都不要撕破臉，大家一起找出共贏的方案。他開玩笑說，「磕頭也要去磕，一直拜託。」至於京兆堂被拆，他直言很可惜，桃園市府態度應該可以再主動點。
蕭文杰也提到楊梅的另一市定古蹟，道東堂玉明屋。鄭氏家族是清朝初年楊梅地區的重要開墾者，鄭大模在雍正13年（1735年）時渡海來台，在張姓人家當長工20餘年，後來娶了張家女兒，變成大地主，楊梅地區現在還有「大模街」。鄭氏家族堂號皆稱道東，位在楊新路三段的道東堂玉明屋，是鄭大模派下大房第五世子孫鄭玉明所建，不過興建年代已不可考，據推測是在1927年啟用。
根據文化部國家文化資產網，「（道東堂玉明屋）外牆為紅磚構造，牆頂架檩木，檩上至椽板、望磚及仰合瓦屋面。左右橫屋簷廊各有一組磚造西洋式列柱九拱圈立面，為客家建築少見之規模，展現東西合璧建築之風，為近代西方東進代表作，具有特殊歷史意義。」
道東堂玉明屋同樣面臨後代子孫賣地、古厝被拆的命運，2014年地方發動搶救，疾呼政府保留重要文化資產，當年7月市府公告指定為暫定古蹟，再經文化局與地主、建商、地方人士多次溝通討論，最後決議由市府出資5億元，向建商買回土地，並成立文化園區。道東堂在2015年7月底，終獲市府指定為直轄市定古蹟。
2017年台北世大運，標槍國手鄭兆村在決賽擲出91公尺36的成績奪金，是亞洲第一位突破90公尺的選手，隔年清明節，鄭文燦到楊梅鄭大模公祠祭祖，更稱讚鄭兆村是道東堂出的人才，「希望在大模公的保佑下，讓鄭兆村能夠再次勇奪金牌。」
遺憾的是，道東堂玉明屋與京兆堂距離不到6公里，桃園執政首長同為鄭文燦，但兩者命運卻大不相同。「搶救楊梅道東堂」粉絲專頁去年底也開始協助發布搶救京兆堂的訊息，但卻救不回京兆堂。
蕭文杰對此也感到不解與遺憾，京兆堂附近都是農業區，若要保存，花不了市府什麼錢，若要以地易地，換給建商較靠近市區的土地，建商也沒理由不接受，但市府文化局對可能的解決方案，卻提都不提，只想逃避，還把責任都推給後代子孫，造成對立。他怒批民進黨與鄭文燦，「過去的豪情壯志去哪了？（行政院長）蘇貞昌還要推文資保存2.0政策嗎？