鏡電視取得執照！NCC揭防中資等14項許可廢止條款
國家通訊傳播委員會（NCC）今（19）日通過鏡電視申請電視新聞台通過，不過其未來營運需要符合附加附款及相關行政指導，NCC副主委翁柏宗說明，會持續指導股權結構、負責人資格、公司財務、人力等規劃方針等14保留許可廢止權，未來如有違反，NCC可撤銷其電視台執照。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-19 17:06:47
NCC說明，申請者以「民間版的公共媒體」自期，提出設置全職專任之外部公評人制度，參與監督新聞製播並向公眾報告等，申請人亦提出閉鎖性公司、股權分散、所有權與經營權分離、製播兒少新聞、手語新聞、台語新聞、藝文新聞、國際新聞等、保障員工最低薪資、年終獎金，並有新聞編輯室公約、獨立編審等確保新聞製播自主等相關機制，因此NCC對該新聞頻道之申設，仍有期待，以附款要求該公司落實前揭營運計畫，其董事長、總經理等，應於該頻道開播前與員工簽妥編輯室公約，另該公司應依營運計畫規劃實施外部公評人等公共問責機制，包含由外部公評人向觀眾說明。另為確保該公司財務狀況能維持頻道持續營運並不受外界干預，要求於官網公開所參與之政府標案等。
而在NCC保留許可廢止權的14項內容則包含，不得受滲透來源（中國大陸）直接或間接指示、委託或資助，從事新聞製播或業務經營，亦不得接受滲透來源直接或間接投資；精鏡傳媒董監事與經理人不得參與該公司任何營運等。而鏡電視應依營運計畫所訂時數、比率及金額製播國際新聞（每日新聞國際新聞比例15％以上、每日新播1小時國際新聞專題節目。
另外，股東除持股全部交付信託者外，持股超過5％以上，不得擔任該公司董事或監察人，若將持股交付信託，應函送NCC備查。在營運部分需依據新聞編輯室公約，或經該公司與該公司工會簽署團體協約前，董事長、總經理、持有該公司已發行股數5％以上之股東應先與新聞部員工推派之代表簽署編輯室公約，為保障新聞自由，除既有草案所訂內容，經簽署之公約中應至少納入「本公約為本公司製播新聞同仁基本勞動條件之一，應視為勞動契約之基本構成要件，本公司不得因製播新聞同仁主張本公約之權利而給予不利之處分」相關文字，在頻道開播前函報NCC。另外，NCC亦要求鏡3個月內完成現金增資達新台幣20億元，保證其財務完善。
翁柏宗指出，由於NCC是合議制機關，當然會有多元的意見，異議意見主要認為，鏡和現在既有的新聞頻道大致相性，難補市場之不足，14項保留廢止權的相關內容，主要是鏡電視提出的計畫內容，NCC僅新增防堵中國勢力介入的條款。