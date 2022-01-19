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明天「大寒」到來！命理師列6大禁忌：第一點常被忽略

▲24節氣中最後一個節氣「大寒」將在明（20）日到來，代表最寒冷的時節已到來。（示意圖／ Pxhere ）
▲24節氣中最後一個節氣「大寒」將在明（20）日到來，代表最寒冷的時節已到來。（示意圖／ Pxhere ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 17:11:18｜2022-01-19 17:14:11

24節氣中最後一個節氣「大寒」將在明（20）日到來，代表最寒冷的時節已到來。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也分享「6大禁忌」應盡量避免。

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大寒禁忌
一、切忌食生冷食物
大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。
二、大寒不宜過早外出
大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。
三、忌運動激烈
大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使
皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。
老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。
四、俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。
五、少喝酒
大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。
六、暖氣不宜過強
有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

▲清水孟國際塔羅小孟老師分享大寒時應盡量避免的「6大禁忌」。（示意圖／翻攝unsplash）
▲清水孟國際塔羅小孟老師分享大寒時應盡量避免的「6大禁忌」。（示意圖／翻攝unsplash）
此外小孟老師也分享大寒「旺運5招」

一、喝粥，喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

二、多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

三、睡前泡澡

外出回家的人，可在睡前泡熱水澡讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

四、大寒節氣，大多與農曆年接近，因此古代人，開始在這個日子採買年貨、春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

五、古人過往會以大寒節氣來預測下一年會如何？如：大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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