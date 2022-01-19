Subaru 服務據點春節營運時間公告 大年初四起恢復營運
Subaru 宣佈旗下全台授權展示中心及服務據點春節營運服務時間，將於除夕（1 月 31 日）至大年初三（2 月 3 日）春節假期暫停營業，大年初四（2 月 4 日）至大年初六（2 月 6 日）全台展示中心營業時間至 18:00，並於大年初七（2 月 7 日）起恢復正常營業服務。而服務據點將於大年初四（2 月 4 日）起恢復正常營運。
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2022-01-19 18:25:00
面對即將到來的春節返鄉出遊旺季，Subaru 自去年 12 月 1 日起至今年 1 月 29 日止，特別為車主規劃「2022 年 Subaru 新春健檢」活動，提供五大系統共 36 項免費健檢，以及車體美容與原廠零件優惠回饋，建議車主於春節連假前夕先行預約回廠服務，進行各項車輛檢查及保養，確保愛車在最佳狀態。此外，出遠門前請確實進行車輛基本檢查，確認五油三水、胎紋、胎壓、電瓶狀況與各照明指示燈具是否正常運作，同時溫馨提醒您切勿酒駕與疲勞駕駛，並隨時注意春節交通與各地道路資訊狀況。
近期國內疫情再度升溫，Subaru 提醒廣大車主朋友春節假期出遊務必遵守政府的相關防疫規定，並請隨時記得勤洗手、配戴口罩及保持社交距離與個人防護措施。如欲於春節期間賞車試乘，敬請留意營業時間公告資訊並提前預約，Subaru 全台展示中心及服務廠仍持續每日進行數次環境消毒，並確實要求工作人員執行配戴口罩、量測體溫及酒精消毒等防疫措施，確保顧客健康安全。Subaru 敬祝大家福虎生豐迎新春，如虎添翼旺全年！
Subaru 全台展示中心及服務廠位置及連絡電話，請至 Subaru 台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/及https://www.subaru.asia/tw/zh/owners/subaru-service.php 查詢或致電 Subaru 客戶服務專線 0800-486-168 洽詢相關內容。