▲ 911 Edition 50 和 1972 年 911 S 2.4 Targa 同慶！Porsche Design 歡慶成立半世紀

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這兩款車的內裝和外觀均以黑色調主題互相搭配，亦呼應了Ferdinand Alexander Porsche教授 (Professor Ferdinand Alexander Porsche，以下簡稱F.A. Porsche) 於1972年設計的經典錶款Chronograph I。除了這兩台特別車款以外，Porsche Design亦推出限量錶款Chronograph I – 1972。保時捷博物館同步策劃相關特別展覽慶祝，將於2022年1月19日盛大開展。





「當你反思事物的功能時，其形態會自然產生。(“When you rethink the function of something, the form sometimes emerges as if by itself”) 」 F.A. Porsche 的理念至今仍驅動著Porsche Design工程師和設計師。F.A. Porsche與弟弟 Hans-Peter 於1972 年共同創立了 Porsche Design，這位保時捷 911 的設計師希冀這間公司能將保時捷的精神落實於汽車產品以外， 如今Porsche Design 已成為國際知名的高級生活風尚品牌，其產品以強大機能、耐用度，以及純粹美學而聞名。





限量週年紀念版：經典設計的當代演繹





911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款多處特色可見 F.A. Porsche 的設計啟發，全球限量 750 台。除了全黑的外觀，設計上還有許多細節向保時捷的經典致敬，如中央椅面採用的經典格紋 Sport-Tex 材質和跑車計時套件，含有著紅色秒針 Porsche Design Subsecond 碼錶。





紀念車款的設計以 911 Targa 4 GTS 打造，即日開始接受預訂。車主還可以選購全新特別版 Chronograph I，腕錶的編號及輪形上的擺陀設計，突顯了其與 Porsche Design 50 週年紀念版 911 的緊密關聯。





獨一無二：F.A. Porsche 屬名的 911 S 2.4 Targa





保時捷經典車部門在過去兩年間，致力於一個很意義非凡的計畫，以慶祝Porsche Design 50週年的到來：將一部與 Porsche Design 創立年份 ─ 1972 年─ 同年製造 911 S 2.4 Targa 修復完成。保時捷經典車部門總監 Ulrike Lutz 解釋道：「我們希望向各位展示一款具有獨到歷史意義，也與全新911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款具有同樣獨特的魅力。而我們在新的「特殊願望」(Sonderwunsch)計劃中實現了這個概念，設計師和修復者的責任為謹慎並巧妙地將新車的特色移植到經典車款上。」





這部1972 年的 911 T 2.4 Targa當時的車況不佳，並且缺少部分零件，雖然這對修復工程來說是一個棘手的狀況，但就整體改造計劃來說並未造成影響。保時捷經典車部門專家將引擎和底盤升級為當年頂級S車型的規格，擁有2,341cc排氣量的引擎，可輸出190 PS/6,500 rpm最大馬力，並配備了機械燃油噴射技術。





為了向Ferdinand Alexander Porsche致敬，這款獨一無二的車採用了與他在 1972 年設計的錶款Chronograph I相同的色調 — 外觀和內裝均以黑色為主，帶有鉑銀色高亮澤的經典側條紋和車側鉑銀色 「Porsche Design」字樣 (Platinum)。消光鉑銀色鋁合金固定式防滾桿 (Satin Platinum) ，是對經典髮絲紋不鏽鋼的全新詮釋，並成為重要的設計特色。黑色霧面「Targa」字樣與車身同色烤漆。與特別版車款一樣，車尾進氣隔柵含紀念車款徽飾(50 Porsche Design)，上面落有代表Ferdinand Alexander Porsche「 F.A. Porsche」 的簽名。





關於 Porsche Design





「好的設計必須非常誠實 （ Good design must be honest ） 。」F.A. Porsche 總是如此強調。他設計了最經典的 Porsche 911，並於 1972 年成立了設計工作室。直到今日 Porsche Design 常務董事 Roland Heiler 與他的團隊仍然奉行這個中心思想，真材實料地，設計出結合思慮完善卻具純粹美學、高使用機能和耐用度的產品，Porsche Design 核心設計團隊的範疇包括手錶、太陽眼鏡、行李箱和皮製精品。





Porsche Design 提供國際性的服務，其據點包括了奧地利的濱湖采爾（Zell am See）、柏林、路德維希堡（Ludwigsburg）、洛杉磯和上海，打造優質的消費性產品、家用電器和工業產品，與Elan、KEF、LaCie、Morita和Panasonic等公司合作過。





材料的選擇是 F. A. Porsche 設計工作室出品產品中的關鍵，鈦與碳材質將一件產品轉變成陪伴你一生的夥伴，並加上新穎、獨特的功能。融合傳統與大膽創新的設計手法，將產品化為真誠的奢華單品。





保時捷博物館特展





即日起，保時捷博物館藉由特展歡慶 Porsche Design 50 週年，特展將延續至 2022 年 7 月 11 日。展覽一部分將專注於介紹 F.A. Porsche 的生命歷程，包含他的設計理念以及其創作影響，橫跨 50 年的歷史足跡、各式產品將陳列於其展覽中。





此展覽的兩大重點展示品為 Chronograph I 的兩個版本，其象徵著 Porsche Design 的誕生，此錶款的設計理念也貫串整個展覽，其他重要展示品包含了P8478 飛行員太陽眼鏡、配備碼錶的 Monobloc Actuator 計時系列，以及P3613菸斗和 P9521 手機。這些單品與 F.A. Porsche 個人收藏的 993 Speedster一同陳列於保時捷博物館廳堂中，以及他形容為傑作的 904 車款。由保時捷經典車部門修復完成的 Porsche 911 S 2.4 Targa 和全新 911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款亦為此展覽的展品。





【保時捷 911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款建議售價】





911 Edition 50 Years Porsche Design 紀念車款 NTD 10,200,000元起



