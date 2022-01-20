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YAMAHA 全新電動機車 EMF 前衛問世！上市優惠價新台幣 99,800元

▲ YAMAHA 全新電動機車 EMF 前衛問世！上市優惠價新台幣 99,800元
▲ YAMAHA 全新電動機車 EMF 前衛問世！上市優惠價新台幣 99,800元

2GameSome - 有車賞

2022-01-20 01:55:00

經過八天的無機神秘黑盒降臨台北活動，超過三千位消費者藉由視覺、觸覺親自探索的 YAMAHA重磅創新極速電能車款「EMF」– Electro Motive Fighter 電能戰鬥機，於 1 月 19 日正式上市。3/31 日前預購可享上市優惠價新台幣 99,800 元，前 100 名車主加碼贈送原廠 5 件組（建議售價12,900），前 200 名車主還可獲得 NFT EMF 實車模型好禮。

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左1-YMT高晴珀副總經理、左2-工業局呂正華局長、中間-YMT奧谷賢宏總經理、右2-YMRT許漢權總經理、右1-YMT由井淳也副總經理。
左1-YMT高晴珀副總經理、左2-工業局呂正華局長、中間-YMT奧谷賢宏總經理、右2-YMRT許漢權總經理、右1-YMT由井淳也副總經理。
EMF 雖然同樣立基於 PBGN 動力基礎，但外觀上導入 YAMAHA 原創設計，以近未來無機生命體為核心概念打造，創新工藝設計的車輛外觀曲線加上多元且差異化的改裝套件，與當前台灣市場電動機車明顯不同。

獨到的創新工藝 EMF 與眾不同

相對於著重日常通勤的一般車款，做為 YAMAHA 的原創之作，EMF 車款主打三大特色：獨特造型、高效直接加速以及高自主性的改裝特性。初見 EMF，車輛剛冷硬派的造型為最大特色。台灣山葉機車工業總經理奧谷賢宏表示: 「在以滿足「日常使用」為主流的市場中，我們注意到了訴求「樂趣」這塊領域的開拓。全新的電動車商品 EMF 正是在這樣的市場訴求下所開發出來的。」

只屬於雙輪玩家的個性商品

為了強調騎乘時的個人魅力與玩樂，EMF 特別打造只適合單人騎乘的極短車身，取消後座腳踏座及後握把。車輛獨特的簍空尾部設計，充滿冷冽凝視感的頭燈加上極小化尾燈，給予更多視覺刺激。改裝部品方面，則以提供大人珍藏的概念來開發，讓消費者能隨自己的喜好組合出獨有的 Style。EMF 推出寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠三個車色。

搭載馳騁未來的強勁能量 限量典藏

EMF 採用全新開發高剛性兼具輕量化車架，透過獨到動力調校，不論是直線衝刺、轉彎加速都能為騎乘者帶來「FUN RIDING」的感受。EMF 還採用了全 LED 智慧儀表、全新 App「Y-Connect TWN for EV」以及 NFC 鑰匙卡等科技感十足的配備，進行多種個性化設定， 展現個人風格。

限量預約試乘及預購活動資訊

即日起至 1/21 23:59 民眾可上 EMF 專屬活動網站 (https://emfcampaign.com/ ) 登記報名參加 1/22 (六) 台中麗寶卡丁車場 EMF 試乘活動，名額有限，先搶先贏。

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