▲ YAMAHA 全新電動機車 EMF 前衛問世！上市優惠價新台幣 99,800元

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EMF 雖然同樣立基於 PBGN 動力基礎，但外觀上導入 YAMAHA 原創設計，以近未來無機生命體為核心概念打造，創新工藝設計的車輛外觀曲線加上多元且差異化的改裝套件，與當前台灣市場電動機車明顯不同。
獨到的創新工藝 EMF 與眾不同
相對於著重日常通勤的一般車款，做為 YAMAHA 的原創之作，EMF 車款主打三大特色：獨特造型、高效直接加速以及高自主性的改裝特性。初見 EMF，車輛剛冷硬派的造型為最大特色。台灣山葉機車工業總經理奧谷賢宏表示: 「在以滿足「日常使用」為主流的市場中，我們注意到了訴求「樂趣」這塊領域的開拓。全新的電動車商品 EMF 正是在這樣的市場訴求下所開發出來的。」
只屬於雙輪玩家的個性商品
為了強調騎乘時的個人魅力與玩樂，EMF 特別打造只適合單人騎乘的極短車身，取消後座腳踏座及後握把。車輛獨特的簍空尾部設計，充滿冷冽凝視感的頭燈加上極小化尾燈，給予更多視覺刺激。改裝部品方面，則以提供大人珍藏的概念來開發，讓消費者能隨自己的喜好組合出獨有的 Style。EMF 推出寂光藍、闇馳黑、蒼邃綠三個車色。
搭載馳騁未來的強勁能量 限量典藏
EMF 採用全新開發高剛性兼具輕量化車架，透過獨到動力調校，不論是直線衝刺、轉彎加速都能為騎乘者帶來「FUN RIDING」的感受。EMF 還採用了全 LED 智慧儀表、全新 App「Y-Connect TWN for EV」以及 NFC 鑰匙卡等科技感十足的配備，進行多種個性化設定， 展現個人風格。
限量預約試乘及預購活動資訊
即日起至 1/21 23:59 民眾可上 EMF 專屬活動網站 (https://emfcampaign.com/ ) 登記報名參加 1/22 (六) 台中麗寶卡丁車場 EMF 試乘活動，名額有限，先搶先贏。