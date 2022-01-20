COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

他買正版「零色色A片」發火！女優動作爛透　卻瘋狂重播

▲月乃露娜做章魚燒的成人作品，意外掀起討論。（圖／翻攝dmm）
▲月乃露娜做章魚燒的成人作品，意外掀起討論。（圖／翻攝dmm）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-20 14:14:47｜2022-01-20 14:56:23

日本AV女優月乃露娜去年一支成人作品，近期意外掀起熱烈討論，片中沒有情色環節，但月乃露娜一個「動作」，竟惹怒購買正版的大阪網友不滿，該網友「認真的評論」笑翻其他人，紛紛勸他：「看個AV有必要這麼認真嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲月乃露娜做章魚燒惹怒大阪人。（圖／翻攝dmm）
▲月乃露娜做章魚燒惹怒大阪人。（圖／翻攝dmm）
月乃露娜去年5月推出一支以同居為主題的作品，她片中製作章魚燒給男友，10分鐘的過程中，她一邊互動一邊餵食，整體並無色情橋段，但一名購買正版AV的大阪網友，認為月乃露娜做章魚燒「非常不專業」，留下長篇評論飆罵。

該名大阪網友以「不要瞧不起大阪人」為題，指月乃露娜自認做的章魚燒道地美味，但翻轉章魚燒的技術爛又不專業，「首先她很不擅長翻盤，一開始竟然先翻轉180度，應該先翻90度才對！烤的時候時間也沒算好、火候不均，有些章魚燒都燒焦了，有些好像根本沒烤過！」甚至嘲諷月乃露娜喜歡看柴魚片跳舞，結果卻把醬汁淋在柴魚片上，「這女人想做章魚燒，先練個100年再來吧！」

該網友的憤怒評論掀起討論，有人認同該錯誤看在大阪人眼裡應該非常難受，就像義大利人無法接受披薩上面有鳳梨；但有人卻認為「看個AV有必要這麼認真嗎？」、「章魚燒不是重點吧！」、「我能感受到大阪人對章魚燒的熱愛了」，反應兩極。

▲大阪網友看完月乃露娜的作品後憤怒批評，掀起討論。（圖／Twitter）
▲大阪網友看完月乃露娜的作品後憤怒批評，掀起討論。（圖／Twitter）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀