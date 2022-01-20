他買正版「零色色A片」發火！女優動作爛透 卻瘋狂重播
日本AV女優月乃露娜去年一支成人作品，近期意外掀起熱烈討論，片中沒有情色環節，但月乃露娜一個「動作」，竟惹怒購買正版的大阪網友不滿，該網友「認真的評論」笑翻其他人，紛紛勸他：「看個AV有必要這麼認真嗎？」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-20 14:14:47｜2022-01-20 14:56:23
月乃露娜去年5月推出一支以同居為主題的作品，她片中製作章魚燒給男友，10分鐘的過程中，她一邊互動一邊餵食，整體並無色情橋段，但一名購買正版AV的大阪網友，認為月乃露娜做章魚燒「非常不專業」，留下長篇評論飆罵。
該名大阪網友以「不要瞧不起大阪人」為題，指月乃露娜自認做的章魚燒道地美味，但翻轉章魚燒的技術爛又不專業，「首先她很不擅長翻盤，一開始竟然先翻轉180度，應該先翻90度才對！烤的時候時間也沒算好、火候不均，有些章魚燒都燒焦了，有些好像根本沒烤過！」甚至嘲諷月乃露娜喜歡看柴魚片跳舞，結果卻把醬汁淋在柴魚片上，「這女人想做章魚燒，先練個100年再來吧！」
該網友的憤怒評論掀起討論，有人認同該錯誤看在大阪人眼裡應該非常難受，就像義大利人無法接受披薩上面有鳳梨；但有人卻認為「看個AV有必要這麼認真嗎？」、「章魚燒不是重點吧！」、「我能感受到大阪人對章魚燒的熱愛了」，反應兩極。