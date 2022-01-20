民眾新年新願望大調查　靠App脫單竟上榜！

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緊接著師大數學系學生、同時也是基督徒表現令人驚豔，他也發揮數學系神邏輯，認為數學是上帝給人們溝通的一種語言，像數學中的虛數並不存在，但卻依舊可以運算它，有如「上帝我們看不見，不代表祂不存在」。不過推理到最後，數學系弟弟也說，「其實證明到最後，也不知道自己在幹嘛。」歸剛欸！不過這句話卻被網友盛讚是本日金句。
薑還是老的辣，一位80歲大姐回顧2021年就是到處聽演講，看似積極充實，但在面對「哈哈台」提問新年規劃時，80歲大姐想了一下竟說「就是早點死」，語不驚人死不休，她還淡定的接著強調，「夠了，80歲了，可以走了」。並非現在的生活不愉快，而是獨居很容易孤單。活到80歲就好的一番言論引發熱議：「80阿姨的想法我很有同感」、「80歲阿嬤保養得好好」、「阿嬤80歲很潮，我覺得自己40歲就夠了。」
其中許多人新願望是脫貧脫單不脫髮，「哈哈台」也訪到一位女網友，難掩興奮之情，透露2021年終於靠戀愛交友神器SweetRing脫魯了。終於獲得幸福的女網友忍不住原地工商，「這App是認真要讓你認識對方，裡面有很多問題，你要去選、去回答。」透過嚴格的審核機制過濾掉來亂的人，另一特色則是App裡有各種提問，小至平常愛吃什麼，大至婚後錢歸誰管，讓兩個沒話聊的人瞬間有話題，也能加速看穿對方。女網友還加碼爆料，自己一開始就想找火象星座的對象，設定篩選就遇到了現任射手座男友，且還大方分享如何攻略射手男，小祕技就是要「欲擒故縱」，多和其他人聊天，才能從中找到最適合自己又喜歡的對象！
哈哈台最後也找了一對情侶當對照組，回顧2021年幸福生活，厭世情侶回想去年腦中竟一片空白，被問及有沒有新年新願望時，也笑說「計畫趕不上變化、失望大於希望」，所以很久沒熱血沸騰的立下年度標竿。結論是有情人的生活並沒有比較充實，但卻很實際，道出許多人初老後就沒願望的心聲。影片一出，引出許多網友共鳴，紛紛許下新年新願望，無論是生活方面、自我期許，更多的是希望「疫情退散」，健健康康最重要！