我是廣告 請繼續往下閱讀
根據全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）2020年的報告指出，氣溫變化、病毒或呼吸道感染、接觸過敏原、吸菸及空氣汙染、藥物使用不當皆會引發氣喘或使氣喘加劇。
而依據國民健康署106年國民健康訪問調查(NHIS)，12歲以下兒童氣喘盛行率為5.6%。另根據醫院總額專業醫療服務品質報告顯示，108年18歲以下氣喘病人急診率為12.5%；氣喘是導致未成年急診就醫以及住院的主要原因之一，大寒將至，更應注意天氣變化，避免氣喘狀況發生。
氣喘防治有方 四招良好控制
氣喘常見症狀為：喘鳴、呼吸困難、胸悶與咳嗽及呼氣氣流受阻。國民健康署提供氣喘防治有4招，讓您良好控制氣喘，將風險降至最低：
一、早晚氣溫變化大，適時保暖不可少：隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，避免著涼。
二、淸晨運動要暖身，劇烈運動要避免。
三、定期清掃好習慣，保持空氣常流通：打掃時戴口罩、並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。
四、按時回診規律用藥，遵行醫囑配合治療：患者應按時回診就醫，並遵醫囑正確及規律用藥，配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，並調整治療，以讓病情獲得穩定控制。
資料來源：健康醫療網 「大寒」節氣溫差大 小心氣喘來找碴
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊