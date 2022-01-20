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「大寒」節氣溫差大　小心氣喘來找碴

「大寒」節氣溫差大　小心氣喘來找碴
「大寒」節氣溫差大　小心氣喘來找碴

健康醫療網

2022-01-20 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】俗語云：「小寒大寒，就要過年。」每到大寒時節，民眾開始除舊布新、準備年貨，期待過年的到來。需要特別注意的是，大寒同時也是一年當中最冷的時節，若是氣喘病人更需留意氣溫之變化，建議適時增添衣物保暖身體，以防因溫差過大，而促發氣喘發生。

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天氣驟變時節　氣喘疾病加劇

根據全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）2020年的報告指出，氣溫變化、病毒或呼吸道感染、接觸過敏原、吸菸及空氣汙染、藥物使用不當皆會引發氣喘或使氣喘加劇。

而依據國民健康署106年國民健康訪問調查(NHIS)，12歲以下兒童氣喘盛行率為5.6%。另根據醫院總額專業醫療服務品質報告顯示，108年18歲以下氣喘病人急診率為12.5%；氣喘是導致未成年急診就醫以及住院的主要原因之一，大寒將至，更應注意天氣變化，避免氣喘狀況發生。

氣喘防治有方　四招良好控制

氣喘常見症狀為：喘鳴、呼吸困難、胸悶與咳嗽及呼氣氣流受阻。國民健康署提供氣喘防治有4招，讓您良好控制氣喘，將風險降至最低：

一、早晚氣溫變化大，適時保暖不可少：隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，避免著涼。

二、淸晨運動要暖身，劇烈運動要避免。

三、定期清掃好習慣，保持空氣常流通：打掃時戴口罩、並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。

四、按時回診規律用藥，遵行醫囑配合治療：患者應按時回診就醫，並遵醫囑正確及規律用藥，配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，並調整治療，以讓病情獲得穩定控制。



資料來源：健康醫療網 「大寒」節氣溫差大　小心氣喘來找碴

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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