年前搶速食好康！漢堡王優惠券40種促銷 吃1個月不重複
通貨膨脹壓力大到讓大家喘不過氣，萬物皆漲的時候，肥魯宅只能吃個速食壓壓驚！漢堡王推出全新一季優惠券，超過40種不同優惠商品，其中還有只在優惠券才能買到的獨家口味，包括醬香雙豬櫛瓜堡、煙燻辣椒脆雞堡及起士海陸堡，並有多款買一送一，讓大家吃飽也吃好！另外，頂呱呱到2/18之前，推出新年優惠套餐，單人「歲末單饗餐」下殺73折，特價129元，提供原味炸雞1塊加上阿勇雞塊5塊及2個甜甜包、35元飲品1杯，讓大家開心過好年。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-22 08:00:00
漢堡王全新一季的優惠中，號稱40項優惠讓你連吃一個月不重複，除了優惠券獨家口味的三種漢堡以外，也提供小華堡、華鱈魚堡、雞塊、辣薯球買一送一，限定口味煙燻辣椒脆雞堡、醬香雙豬櫛瓜堡買一送一。另外單點漢堡及點心銅板價，經典脆雞堡、Pocky聖代50元有找。
而這次更殺的是，個人優惠餐全面100元起，雙起士牛肉堡雙堡個人餐也只要149元。雙人激省套餐中煙燻辣椒脆雞堡搭配經典脆雞堡，加上4塊雞塊、中杯可樂，原價256元，特價159元，現省97元。勁濃安格加安格厚切牛肉堡雙套餐，搭配小薯及可樂只要229元，現省129元。優惠券可以一直用到2/7，一路吃堡一整年。