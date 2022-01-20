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指揮官陳時中表示，本日新增的本土個案，從西堤餐廳群聚案當中衍生出的確診者有4例，其中案18136、案18137，同於1月9日在西堤用餐，並進行居家隔離，採檢以後發現為陽性。另外2位案例，案18152、18153，為17903衍生的兩位家人，同樣是居家隔離期間確診。
而亞東醫院護理師確診（案17967），昨日長子確診，今日次子也相繼確診，第一次採是陰性，現在也轉陽性，陳時中說，目前這些案例對社區的威脅小。還有3個案例，是由歌友會延伸出來的相關個案，確診個案17368是計程車司機，曾載過案18138、18139，且其中是一位洗腎患者，雙方都在醫院隔離，研判對社區影響也不大。另外，案18151是桃園機場保全，與17371為同住舍友，因此早已進行居家檢疫隔離，於 14天隔離期滿時檢驗為陽性，CT值36.4，影響也相對小。
高雄、科技廠增感染源不明個案 疫調已展開需密切留意
然而，值得注意的是，今日新增的案18135，為科技廠員工，目前感染源不明，且其母親案18154也確診。另外還有三位父（18157）、母（18156）、子（18155）也確診，是因小孩子發燒前往看病，經採檢後確診，其中父親本身工作與高雄港有關，並且也有到北部的足跡，陳時中坦言，指標個案18155及18135都必須要特別注意，相關疫調進行中。另外，昨日新增案18119為桃園大湳市場工作人員，原本檢驗為陽性，後來以原檢體再進行複驗後為陰性，二採還是陰性，因此指揮中心已決定將案18199排除。
1/21數位證明上線 三大功能更新
考量近期國內外疫情升溫，將於1月21日上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」供國內使用，共計三大功能：（一）所有在國內接種者皆可下載、（二）符合歐盟規範的查驗程式、可驗證60國的證明、（三）提供具實名制的APP作為證明載具。另外，原本下載限持有效護照者，現以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網申辦「數位新冠病毒健康證明」，
指揮中心提醒，依據世界衛生組織（WHO）規範，疫苗證明可採紙本或數位方式，檢驗陰性或康復證明亦可做為健康證明，數位證明僅是方式之一，民眾有多元方式可提供各場所查驗。而詳細下戴及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區（https://covid19.mohw.gov.tw/ch/np-5345-205.html）。
娛樂場所須出示疫苗接種記錄 否則不得入場
指揮中心表示，國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，自1月21日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄2劑且滿14天紀錄，才能入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。請民眾務必配合，也請業者落實查核，使顧客安心消費，同時保護員工健康安全。
指揮中心說明，娛樂場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，才能提供服務。指揮中心另指出，針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範的場域，請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。
資料來源：健康醫療網 本土+13疫情擴大！ 今又增5例確診「感染源不明」
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