瘦子寫歌挺同志！暖喊：你們都是最《Amazing》的存在
即將在2月16日發行個人第二張新專輯《EARTHBOUND》的瘦子E.SO，20日釋出第三首新歌《Amazing》，新歌MV講述一個在基督教家庭長大，爸爸是牧師的小孩，身為同志的身心歷程，MV劇情講述的除了同性之間的愛之外，也大大的闡述了父母對小孩的愛，讓粉絲們看完都大呼感動，瘦子E.SO說：「身邊有一些同志的好友，看到他們的故事跟煎熬，跟導演討論腳本的時候產生了這樣的故事想法，雖然《Amazing》這首歌講述的是更大愛的格局，但因為愛不只有一種，希望每種人都值得被愛。」近日新專輯預購傳出好成績，行程滿檔的瘦子E.SO的新年新願望是可以好好地放一個假。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-22 00:00:00
繼上一張專輯《Outta Body》的整體概念是回歸大自然，瘦子新專輯《EARTHBOUND》的新概念180度大轉彎來到外太空，從第一首釋出的歌曲《Way Up》單曲封面便可看到瘦子E.SO穿上量身訂製的太空裝，每首MV的前或後更是有一個詼諧的太空劇，《妹妹》的MV時還找來小春跟大淵兩人一起變身老人大跳排舞，瘦子E.SO說：「因為覺得這次的專輯跟MV講的議題有些都偏嚴肅，不希望大家在聽這張專輯或是看MV時覺得有壓力，所以加入一些有趣的內容，讓大家會心一笑之後也能有所思考。」
20日發行的歌曲《Amazing》裡，瘦子E.SO帶著對全人類崇高的愛與感動，包容了整張專輯的概念與講述的議題，瘦子E.SO與兩位製作人小崔和Tipsy 一同攜手，將黑人福音歌曲中，渾厚、充滿情感的合聲做為音樂元素基底，與瘦子堅定而充滿信念的聲線交錯呼應。歌詞中對於相愛、相擁、相信的意念展現的極具力量，是一首完整呈現瘦子成熟的音樂創作能量的驚人作品。
生活在這顆星球上，有許多矛盾、痛苦、掙扎和偏見，但也有許多美好的時刻。時常接觸社會議題的瘦子，在聽了許多的故事與身邊同志朋友的感受後，寫下這一首歌曲，堅定告訴他們，不管誰說了什麼、做了什麼，在他的心中，你都是最《Amazing》的存在。MV依舊出自老搭檔謝乾乾導演之手，找了兩位新生代演員，其中一位是在《天橋上的魔術師》表現亮眼的初孟軒，以及參演過《角頭》、《艋舺》等電影的硬底子演員出演爸爸一角，三位演員真摯又自然的演出為MV加分許多，尤其MV中最後一幕爸爸走向兩人的畫面更是惹哭所有人。（編輯：楊穎軒）