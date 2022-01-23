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根據美國最新研究顯示，平均每3個人就有1個人有腎臟囊腫，而至50歲比例上升至每2人就有1人有腎囊腫，且每10年囊腫會成長為原來的一倍大，進而導致病人有嚴重的腰痠、腰痛，長期下來也會有腎衰竭或癌化的風險。
奇美醫學中心泌尿外科主治醫師曾文歆說明，過去有症狀的囊泡處理方式為經皮囊泡抽吸或腹腔鏡去蓋手術，但前者容易復發；後者手術風險較高。採經尿道使用軟式輸尿管鏡進入腎臟內部找到囊泡位置，將其從內側切開並引流，無須再製造傷口，術後病人恢復極快且不易復發，風險也較傳統腹腔鏡手術小非常多。
傳統泌尿上皮癌手術 易增加洗腎機率
根據衛生福利部過去10年的統計，泌尿上皮癌發生率高居在男生癌症發生率的前10名。而臺灣人又與西方國家不同，有非常高的機率約20至25%的泌尿上皮癌會發生在上泌尿道，包括腎臟及輸尿管。
曾文歆主治醫師指出，傳統標準治療為全腎臟及輸尿管切除術，但其手術風險較高且常導致病人後續腎功能下降，增加洗腎之機率。如今，軟式輸尿管鏡技術及器材的進步，只要腫瘤為非侵入性且小於2公分，不論病人雙側上泌尿道皆有腫瘤或僅剩一顆腎臟卻不幸有腫瘤，透過自然孔道無創腎內手術將腫瘤以鐳射做最完整的燒除；雖後續仍要持續追蹤觀察，但可降低病人手術風險及延長可能需洗腎的時間。
腎臟結石治療新選擇 恢復快、預後佳
此外，在臺灣約10%的人有腎結石的困擾，且伴隨氣候暖化、代謝症候群病人增加，腎結石的盛行率也在緩步上升中。曾文歆主治醫師說明，傳統的體外震波碎石、經皮腎臟取石手術或腹腔鏡腎臟取石術皆有效率差、術後疼痛、腎功能受損等缺點，而使用軟式輸尿管鏡從尿道進入，搭配高功率鈥鐳射擊碎擾人之結石，無須再製造傷口，可讓病人術後恢復快、出院快、預後好。
資料來源：健康醫療網 自然孔道無創腎內手術 腎臟囊泡、腫瘤、結石治療新利器
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