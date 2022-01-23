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10元「千禧龍銀」價值破30倍？專家揭真實價格　眾全傻眼

▲一枚沒看過的10元硬幣，只見背面上緣鐫「慶祝千禧年」並刻印著祥龍與火球，正面則以流線龍形圖案搭配「拾圓」字樣，網友熱論價格上看300元？郵幣社獲專家解答，屬流通性質的「千禧年紀念幣」收藏價值曝光打臉。（圖／翻攝自中央造幣廠官網）
▲一枚沒看過的10元硬幣，只見背面上緣鐫「慶祝千禧年」並刻印著祥龍與火球，正面則以流線龍形圖案搭配「拾圓」字樣，網友熱論價格上看300元？郵幣社獲專家解答，屬流通性質的「千禧年紀念幣」收藏價值曝光打臉。（圖／翻攝自中央造幣廠官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-23 14:36:04｜2022-01-23 14:55:31

農曆新年就要來了，大家趕忙著把舊錢拿去換新鈔，好讓紅包包起來更完美。但有時候太少見的流通紙鈔和貨幣，如面額200元的綠鈔和2000元紫鈔，因為現金交易時比較少看到，引發大家兩極化反應，有的人擔心是否收到假鈔與假幣，也有人如獲至寶特別留起收藏。近日一名網友在超商結帳付款時，從收銀員的手上找零，獲得一枚沒看過的10元硬幣，竟然沒有大家耳熟能詳的「國父頭像」，只見背面上緣鐫「慶祝千禧年」並刻印著祥龍與火球，正面則以流線龍形圖案搭配「拾圓」字樣，是俗稱「龍銀」的鎳合金「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，有網友表示如今這樣一枚10元硬幣價值可達300~400元，不過《NOWnews今日新聞》實際詢問郵幣社獲專家解答，台北城郵幣王老闆指出，由於這是屬於流通性質的「千禧年紀念幣」，但市場上很常見，如今收購價格頂多12~14元不等，其實並沒有網友所說的30~40倍的價值。

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▲千禧年紀念性流通拾圓硬幣。（圖／翻攝自中央造幣廠官網）
▲千禧年紀念性流通拾圓硬幣。（圖／翻攝自中央造幣廠官網）
查詢中央造幣廠，記載著這枚「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，是銅鎳合金材質，重量7.5公克、直徑26毫米，是民國89年7月15日所發行。中央銀行券幣數位博物館典藏寶庫也說明：為迎接西元2000年，展望人類攜手合作，共建嶄新的地球村，特發行此款紀念流通幣。這枚10元硬幣找不到大家耳熟能詳的「國父頭像」，只見背面上緣鐫「慶祝千禧年」並刻印著祥龍與火球，正面則以流線龍形圖案搭配「拾圓」字樣。

引來不少網友熱議，在網拍上看到很多賣場開價300~400元。對此，台北城郵幣王老闆分享，自民國38年（1949年）發行新台幣硬幣以來，錢幣分有流通性（目前市場可交易）、紀念幣（有特殊紀念價值，且有民眾喜歡而收藏），價值物以稀為貴，該枚「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，雖有紀念性質，但在市場流通上仍可見，因此價格並不特別高，單枚頂多12～14元不等。

他以投資、審美、收藏、餽贈的角度綜合分析，錢幣除了本身金額、材質與包裝帶來的價值外，保存狀態影響價格最甚，從銀行換取後完全未拆封過的原捲包裝，因從未使用無耗損，最為值錢。以這枚「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」來說，當時發行數量多不算太稀奇，不過有不同銀行與私人企業另製2枚、5枚的特殊組合，在發行20年後的今天，也將附加發行單位的品牌價值。

其中以口碑最好的臺灣銀行再製特殊產品的價格可能最好，單枚包裝可能可以賣到100多元，5枚組合大約200～250元等。他透露過去大陸開放來台觀光時，此幣正是陸客熱衷採購的對象，因為華人社會崇尚龍，古代不僅象徵帝王，有龍則靈，以硬幣圖騰來說又以龍最受歡迎，且因為價格不會過於高昂，成為熱門收藏標的，最好時期曾有5枚一組的民間包裝，可賣到5～6百元。現在則已恢復正常價格。

牯嶺郵幣社也分析，整體而言，硬幣價值的判斷，建議從臺灣銀行兌換整捲50枚，完整包裝未拆封的收藏最無鑑價爭議，論「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，目前全新一捆整捲的價值約達其面額3倍以上，將近1500～2000元。若是拿到零散已流通於市面上錢幣的話，牯嶺郵幣社直言：「當一般硬幣繼續用也沒關係。」

台北城郵幣王老闆打趣分享，收藏錢幣隨著時間、保存狀態、市場喜好等情況，價值都可能會有波動，當年發行「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」時，甚至有銀行將兩枚合組在一只塑膠展示盒中販售，在當時來說，可能外盒的價格都比裡頭兩枚10元硬幣來得更高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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