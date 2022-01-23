10元「千禧龍銀」價值破30倍？專家揭真實價格　眾全傻眼

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查詢中央造幣廠，記載著這枚「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，是銅鎳合金材質，重量7.5公克、直徑26毫米，是民國89年7月15日所發行。中央銀行券幣數位博物館典藏寶庫也說明：為迎接西元2000年，展望人類攜手合作，共建嶄新的地球村，特發行此款紀念流通幣。這枚10元硬幣找不到大家耳熟能詳的「國父頭像」，只見背面上緣鐫「慶祝千禧年」並刻印著祥龍與火球，正面則以流線龍形圖案搭配「拾圓」字樣。
引來不少網友熱議，在網拍上看到很多賣場開價300~400元。對此，台北城郵幣王老闆分享，自民國38年（1949年）發行新台幣硬幣以來，錢幣分有流通性（目前市場可交易）、紀念幣（有特殊紀念價值，且有民眾喜歡而收藏），價值物以稀為貴，該枚「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，雖有紀念性質，但在市場流通上仍可見，因此價格並不特別高，單枚頂多12～14元不等。
他以投資、審美、收藏、餽贈的角度綜合分析，錢幣除了本身金額、材質與包裝帶來的價值外，保存狀態影響價格最甚，從銀行換取後完全未拆封過的原捲包裝，因從未使用無耗損，最為值錢。以這枚「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」來說，當時發行數量多不算太稀奇，不過有不同銀行與私人企業另製2枚、5枚的特殊組合，在發行20年後的今天，也將附加發行單位的品牌價值。
其中以口碑最好的臺灣銀行再製特殊產品的價格可能最好，單枚包裝可能可以賣到100多元，5枚組合大約200～250元等。他透露過去大陸開放來台觀光時，此幣正是陸客熱衷採購的對象，因為華人社會崇尚龍，古代不僅象徵帝王，有龍則靈，以硬幣圖騰來說又以龍最受歡迎，且因為價格不會過於高昂，成為熱門收藏標的，最好時期曾有5枚一組的民間包裝，可賣到5～6百元。現在則已恢復正常價格。
牯嶺郵幣社也分析，整體而言，硬幣價值的判斷，建議從臺灣銀行兌換整捲50枚，完整包裝未拆封的收藏最無鑑價爭議，論「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」，目前全新一捆整捲的價值約達其面額3倍以上，將近1500～2000元。若是拿到零散已流通於市面上錢幣的話，牯嶺郵幣社直言：「當一般硬幣繼續用也沒關係。」
台北城郵幣王老闆打趣分享，收藏錢幣隨著時間、保存狀態、市場喜好等情況，價值都可能會有波動，當年發行「千禧年紀念性流通拾圓硬幣」時，甚至有銀行將兩枚合組在一只塑膠展示盒中販售，在當時來說，可能外盒的價格都比裡頭兩枚10元硬幣來得更高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。