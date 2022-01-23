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攝護腺癌骨轉移死亡率高！　中正大學研發「基因治療載體」現生機

攝護腺癌骨轉移死亡率高！　中正大學研發「基因治療載體」現生機
攝護腺癌骨轉移死亡率高！　中正大學研發「基因治療載體」現生機

健康醫療網

2022-01-23 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】位居十大癌症死因第五名的攝護腺癌，發現罹癌時往往是晚期，甚至轉移到骨頭。對此，中正大學生物醫學科學系教授張德卿不僅開發帶有「自殺基因」的基因治療載體，鎖定攻擊攝護腺癌細胞，更進一步研究發現，該基因治療載體能透過血液循環殺死已經發生骨轉移的攝護腺癌細胞，使腫瘤大小趨近於零，該研究目前預計申請人體試驗。

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男性攝護腺癌發生率高　晚期治療抗藥性高

攝護腺癌在男性的發生率相當高，癌細胞也較容易經由血液或淋巴系統跑到脊椎、骨盆等骨頭組織生長，破壞骨骼結構，除了疼痛，還會造成癱瘓。張德卿教授說，當攝護腺癌出現骨轉移時，代表已是晚期，而攝護腺癌晚期病患大多使用化療及荷爾蒙療法，卻容易產生抗藥性，死亡率也相對提高。

JC類病毒殼體基因治療系統　不傷害健康細胞

張德卿教授指出，攝護腺癌都有表現過多的攝護腺特異抗原（PSA），利用PSA啟動子產生自殺基因，加上病毒對組織特有的專一性，也能讓帶有自殺基因的JC類病毒殼體成功找到攝護腺癌細胞。

值得一提的是，這個JC類病毒殼體基因治療系統只對攝護腺癌細胞有作用，不會傷害到人體其他正常細胞。

動物實驗模式證明　基因治療可有效殺死癌

目前中正大學團隊更建立攝護腺癌骨轉移的動物實驗模式，把螢光基因的攝護腺癌細胞注入動物體內，就能用影像追蹤癌細胞的生長狀況，以及觀察治療效果。張德卿教授表示，經過實驗證明，基因治療載體能透過血液循環，順利抵達已轉移到骨骼中的攝護腺癌細胞，並誘發載體的自殺基因，有效殺死癌細胞。而這項研究成果也受到國際重視，發表於全球知名自然期刊系列下的醫學期刊《基因治療》（Gene Therapy）。



資料來源：健康醫療網 攝護腺癌骨轉移死亡率高！　中正大學研發「基因治療載體」現生機

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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