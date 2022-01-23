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攝護腺癌在男性的發生率相當高，癌細胞也較容易經由血液或淋巴系統跑到脊椎、骨盆等骨頭組織生長，破壞骨骼結構，除了疼痛，還會造成癱瘓。張德卿教授說，當攝護腺癌出現骨轉移時，代表已是晚期，而攝護腺癌晚期病患大多使用化療及荷爾蒙療法，卻容易產生抗藥性，死亡率也相對提高。
JC類病毒殼體基因治療系統 不傷害健康細胞
張德卿教授指出，攝護腺癌都有表現過多的攝護腺特異抗原（PSA），利用PSA啟動子產生自殺基因，加上病毒對組織特有的專一性，也能讓帶有自殺基因的JC類病毒殼體成功找到攝護腺癌細胞。
值得一提的是，這個JC類病毒殼體基因治療系統只對攝護腺癌細胞有作用，不會傷害到人體其他正常細胞。
動物實驗模式證明 基因治療可有效殺死癌
目前中正大學團隊更建立攝護腺癌骨轉移的動物實驗模式，把螢光基因的攝護腺癌細胞注入動物體內，就能用影像追蹤癌細胞的生長狀況，以及觀察治療效果。張德卿教授表示，經過實驗證明，基因治療載體能透過血液循環，順利抵達已轉移到骨骼中的攝護腺癌細胞，並誘發載體的自殺基因，有效殺死癌細胞。而這項研究成果也受到國際重視，發表於全球知名自然期刊系列下的醫學期刊《基因治療》（Gene Therapy）。
資料來源：健康醫療網 攝護腺癌骨轉移死亡率高！ 中正大學研發「基因治療載體」現生機
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