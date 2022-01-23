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蔡雨茵醫師說明，鵝口瘡為口腔內念珠菌感染所引起，大部份成因是寶寶出生時經過產道，接觸到媽媽皮膚表面的念珠菌而感染，因此好發於1歲前的寶寶，出生1個月後尤其是高峰期。環境感染（未清潔乾淨的奶瓶奶嘴）亦有可能引發，另有少數是寶寶本身先天性免疫低下，或因長期使用類固醇、抗生素治療而導致。
寶寶臨床表現除了口腔內部的白色斑塊，可能伴隨輕微哭鬧或拒食，但如果是本來胃口就不太好的寶寶，爸爸媽媽們可能不太容易觀察到寶寶有什麼異樣。相反地，比較有感的反而是媽媽，親餵的媽媽可能因此乳頭會覺得搔癢刺痛，但並不會太嚴重，有時很難和乳頭濕疹做區分。
大多可自行痊癒 關鍵在感染源是否清除
蔡雨茵醫師表示，一般健康的寶寶對於這種體表的念珠菌感染有自限性，大部份可以自行痊癒，但如果環境中的感染源沒有去除，嬰兒口腔反覆接觸感染源，念珠菌就會一直在口腔裡形成新的菌落，導致反覆發病無法復原。而嚴重時寶寶也可能會將口腔的念珠菌吞進去，再透過排便解出來，造成念珠菌感染的尿布疹，因此，在對的時機點積極介入治療相當關鍵。
規律用藥、環境消毒 親餵媽咪注重「乳頭清潔」
臨床上以口服抗真菌藥來塗抹感染部位，幫助扼殺黴菌生長，一日2-4次塗抹在口腔裡有白點的部位，重點是要在「餵奶後」，先做完口腔清潔再給藥，才能確保藥物在口腔黏膜的表面停留較久的時間。規律抹藥後大約1-2週就能完全控制。蔡雨茵醫師提醒，白色點點消失後至少要再擦3天藥，才能有效達到根治目的。除用藥治療外，環境也要一起消毒，以免造成反覆感染，如果是親餵的媽媽，可以使用1%的碳酸氫鈉（小蘇打）在哺乳前擦拭乳頭，或者可以一起使用抗真菌藥做局部治療。另外，哺乳器具如擠奶器也要一齊消毒，才能全面清除感染源。
蔡雨茵醫師強調，其實不管有沒有鵝口瘡，餵奶後的口腔清潔都是必要的，特別是第一顆乳牙長出來後，就要讓寶寶養成飯後（餵奶後）潔牙的習慣，來降低乳牙蛀牙的風險。
長期不癒可能是免疫低下 需就醫全面評估
臨床上如果遇到反覆發作、難以治癒的鵝口瘡，蔡雨茵醫師指出，第一步要先檢查奶瓶或奶嘴的完整性，確認是否有吸吮或啃咬造成的破損。破損部位可能長期磨擦口腔特定部位，造成傷口難以痊癒，也使得局部的念珠菌感染不易去除。特別是鵝口瘡的感染部位若固定在特定位置，也要注意瓶餵時姿勢或是奶嘴頭的軟硬，避免在餵食時對口腔內特定部位過度施壓。
如果餵食器具都沒有問題，就要注意寶寶是否有先天或後天免疫低下、或是長期使用抗生素或類固醇藥物，找出誘發原因才能對症下藥並儘快治癒。有時嬰兒本身沒有服用藥物，但哺乳的媽媽有服用特殊藥物，也有可能透過乳汁影響嬰兒的免疫力。因此，蔡雨茵醫師提醒，長期不癒的鵝口瘡需要臨床上全面評估，才能發現潛在的問題。
原文文章作者：蔡雨茵醫師
原文網址：https://tsaiyuyin.com/%e5%af%b6%e5%af%b6%e5%98%b4%e5%b7%b4%e8%a3%a1%e7%9a%84%e5%b0%8f%e7%99%bd%e9%bb%9e-%e9%b5%9d%e5%8f%a3%e7%98%a1/
資料來源：健康醫療網 寶寶嘴巴出現白點或血點 小心念珠菌感染引發「鵝口瘡」
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