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瓔珞下輩子守著富恆？　吳謹言親回《延禧》最終答案

▲吳謹言親回《延禧攻略》最終瓔珞對富恆的下輩子承諾，讓粉絲超開心！（圖／歡娛影視）
▲吳謹言親回《延禧攻略》最終瓔珞對富恆的下輩子承諾，讓粉絲超開心！（圖／歡娛影視）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-24 00:00:00

從《延禧攻略》詮釋有情有義的魏瓔珞開始，接著《皓鑭傳》、《幸福還會來敲門」、《青春創世紀》到《我的砍價女王》，演技派女神吳謹言舊作重播不停歇，新作持續沒間斷下，粉絲、眼球從不寂寞，日前吳謹言百忙中接受LiTV線上影視專訪，聊到與林更新、吳奇隆合作的浪漫都市輕喜劇「我的砍價女王」，有「漂亮寶貝」美譽的她，因自身165公分與林更新187公分這超過20公分的萌身高配對，因此帶出了不少「粉紅泡泡」，而吳謹言也自爆印象最深的，是劇中兩人分別使用浴室時，因自己矮而大幅度拉低蓮蓬頭高度，猶記當時拍攝這段，現場劇組同仁也都莞爾了！

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▲《我的砍價女王》最終林更新與吳謹言結成夫婦還有寶寶！（圖／歡娛影視）
▲《我的砍價女王》最終林更新與吳謹言結成夫婦還有寶寶！（圖／LiTV）

身為戲裡主人翁「砍價女王」，吳謹言私下是個精打細算，錙銖必較的人嗎？吳謹言笑說：「我本人非常不會砍價，因為不好意思，我通常看到東西適合就買了，感覺砍價有點尷尬，還是隨性好些！」。吳謹言表示這部劇她共有1000多場戲，是自己到目前為止拍攝過場次最多的作品之一，加上角色心境轉折多，因此需要精準掌握每個階段該有的情緒，「有幾場印象比較深刻的，是夏淺（吳謹言角色名）住在盛哲寧（林更新角色名）家裡的戲，例如我躲在衣櫃，以及使用浴室時，我跟他因為身高差下，我只好大幅度拉低蓮蓬頭使用高度！當然還有我倆相處時率性的直男、直女模式，都讓我覺得很有意思！」。除了林更新，吳謹言也聊到戲裡另一位主角吳奇隆跟合作「正青春」的何潤東，兩人最大共同點就是「超有親和力！拍戲時可感受對方在角色的認真與敬業，讓我學到很多！」吳謹言說。在大家祝福下，吳謹言一步一腳印踏實紮根，出道十二年餘，面對所有作品，吳謹言坦言私心鍾愛的角色是「我的砍價女王」的夏淺，「我覺得她很酷，她即使被未婚夫拋棄，但當下她無懼挫折的努力工作，後來面對新的感情到來，仍勇敢去追、去愛，就好像從沒受過傷般，讓我很佩服這份堅強！」吳謹言說。

▲吳謹言在「我的砍價女王」裡有破1000場的戲，是她最品中最多的其中一部。（圖／LiTV）
▲吳謹言在《我的砍價女王》裡有破1000場的戲，是她作品中最多的其中一部。（圖／LiTV）

 
果然吳謹言寵粉出名！當LiTV問到粉絲至今心心念念，在影視平台上仍不斷重播的《延禧攻略》結局時，疼愛粉絲的她，聽到大家想知道最後一集，瓔珞得知富恆過世時對自己說：「魏瓔珞，這一生我守著妳，已經守夠了，下輩子，可不可以換妳來守著我？」，瓔珞望著前方深深回：「好，我答應你…。」，吳謹言認為瓔珞真的會守信用嗎？畢竟她當時已是皇上的愛妃，吳謹言回：「會！哈哈！而且在這裡我還要給大家預告一下，我跟許凱二搭的作品『尚食』馬上就要跟各位見面了！還有跟好姊妹秦嵐合作的『傳家』也將播出，我會好好守著他們，敬請期待、屆時要多多支持喔！」，此話一出果然正向威力無窮，讓粉絲都被吳謹言給溺愛融化了！


隨著過年來到，吳謹言的工作行程依舊滿檔，能好好休息的時間恐不會太多，「肯定是要回家陪伴家人的，也希望每個人開開心心，身體健康！當然也希望疫情盡快結束，未來期待再與大家見面！我也很想念你們！」吳謹言說。（編輯：薛羽彤）

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