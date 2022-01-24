新年商機上看3千億　33%上班族紅包預算縮水

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當然比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」這件事情！由yes123求職網的調查發現，高達八成六(86.2%)的上班族指出，「虎年過年」計畫發紅包，但比例略低於牛年的88.8%；至於壓歲錢的總預算，平均落在11,126元，也少於去年的11,977元。有33.2%的人表示，預算比起去年是「變少」。
即使大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從調查發現，仍然有六成五(65.3%)的人透露，其實在過虎年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」(可能缺錢)的情況，比例略高於去年的63%。上班族預估將領到的年終獎金，平均有24,185元，這其中有四成(39.6%)自認將「領不到」(0元)，比例是低於去年的42.7%；若扣除預估領不到的，平均值則落在40,039元。
Yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於擔心未來疫情變數，上班族過年消費與紅包、送禮預算，皆呈現減少趨勢；加上長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，預估手頭吃緊的窘境，在年關前將出現最嚴重的財務缺口。想搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。
楊宗斌也、提醒勞工，發紅包、送禮，凡事「量力而為」即可！還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力，對於未來職涯或婚姻規劃，盡量「以鼓勵代替責備」，或者「以建議代替命令」。