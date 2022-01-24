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新年商機上看3千億　33%上班族紅包預算縮水

▲人力銀行今（24）日公布「過年計畫與消費商機調查」顯示，有33%上班族紅包預算縮水，且有4成勞工認為自己領不到年終獎金。（示意圖／Pinkoi提供）
▲人力銀行今（24）日公布「過年計畫與消費商機調查」顯示，有33%上班族紅包預算縮水，且有4成勞工認為自己領不到年終獎金。（示意圖／Pinkoi提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-24 10:37:55

迎接虎年，無論疫情如何衝擊景氣，有沒有年終獎金或加薪，趁著過年連假，免不了要好好消費一番，除了犒賞自己、慰勞家人，只是年關將近，勞工們的財務缺口該如何解決？年節開銷會受到影響嗎？對於年終獎金，企業預計發放的狀況又是如何？對此，人力銀行今（24）日公布「過年計畫與消費商機調查」顯示，有33%上班族紅包預算縮水，且有4成勞工認為自己領不到年終獎金。

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上班族過年計畫多，預估這9天下來的總花費預算，每人平均達32,123元，平均一天約為3,569元，不過仍低於去年的金額，牛年七天連假預算為34,096元。若以「全體受僱就業者」914.4萬人推算，勞工朋友們所創造的「虎年春節連假消費」商機，估計將上看2,937億元。

當然比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」這件事情！由yes123求職網的調查發現，高達八成六(86.2%)的上班族指出，「虎年過年」計畫發紅包，但比例略低於牛年的88.8%；至於壓歲錢的總預算，平均落在11,126元，也少於去年的11,977元。有33.2%的人表示，預算比起去年是「變少」。

即使大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從調查發現，仍然有六成五(65.3%)的人透露，其實在過虎年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」(可能缺錢)的情況，比例略高於去年的63%。上班族預估將領到的年終獎金，平均有24,185元，這其中有四成(39.6%)自認將「領不到」(0元)，比例是低於去年的42.7%；若扣除預估領不到的，平均值則落在40,039元。

Yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於擔心未來疫情變數，上班族過年消費與紅包、送禮預算，皆呈現減少趨勢；加上長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，預估手頭吃緊的窘境，在年關前將出現最嚴重的財務缺口。想搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。

楊宗斌也、提醒勞工，發紅包、送禮，凡事「量力而為」即可！還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力，對於未來職涯或婚姻規劃，盡量「以鼓勵代替責備」，或者「以建議代替命令」。

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