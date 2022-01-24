特企／「中悦檀悦」國家電影文化中心第一排

專注桃園市開發20餘年的中悦建設機構，擁有精準的土地開發目光、堅強的建設實力，在藝文特區、中路特區及南崁村打造多座指標豪邸作品，如今北上插旗新莊副都心，佈局1.4萬坪土地，並將總部同步搬遷至此，宣示深耕決心，近期更由璞園團隊代言，以夢幻組合之姿、近乎完美的建築堅持，誤差不能超過0.3公分的精工品質，於國家電影文化中心第一排推出百坪SRC御邸案「中悦檀悦」。
以選地哲學聞名的中悦建設機構在桃園地區發揮極致，然而插旗新莊副都心，也同樣秉持著千坪以上完整街廓、可型塑地標建築之土地推案，看好新莊副都心公共建設一一就位，且未來將與國境之門：塭仔圳重劃區、楓江地區接軌，又有3高3捷3特快1轉運站交通動線匯聚，加上各大開發商、重量級企業看準新莊潛力，預估近2年將有10萬坪商辦登場，將成為信義計劃區、新板特區後的大台北商辦之星，因此將整個集團總部搬遷至此，而璞園團隊則從去年完銷案「幸福璞園」看見了新莊的價值與潛力，這座城市的新生活力。
在新莊建設、產業、交通三大利多到位之下，中悦建設機構在新莊副都心、新知段佈局超過1.4萬坪土地，共規劃7個商辦案、3個住宅案，總銷規模超過800億元，本次推出的「中悦檀悦」為純住大戶規劃，基地正處國家電影文化中心第一排，坐落於機場捷運A3新北產業園區站、A4新莊副都心站之間，步行至A4站僅600米，而A3站則是和台北車站同為全台唯二可預掛行李之站點，此外，該案周邊有凱悅嘉軒酒店、宏匯廣場及各大企業總部環繞，未來商業機能成形後，將一舉為區域樣貌改頭換面。
雙雄除在獵地、經營哲學上有志一同，對於建築品牌更是同等吹毛求疵，中悦建設機構堪稱全台蓋最多名邸之建商，專屬的豪邸美學DNA可見於旗下系列作品，且承諾消費者「一日購屋終身有保障」，追求建築品質到了幾乎苛刻的程度，中悦董座親自監工，他曾說只能接受0.3公分以內的誤差，否則就全部打掉重練，而璞園團隊重視誠信，與客戶有10年保固之約，兩方對品質有近乎完美的堅持，相信「中悦檀悦」也將成為副都心首屈一指的御邸代表作。