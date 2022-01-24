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PGO 挑戰 PBGN 最低價！最低半價入手 Ur1 全車系

▲ PGO 挑戰 PBGN 最低價！最低半價入手 Ur1 全車系
▲ PGO 挑戰 PBGN 最低價！最低半價入手 Ur1 全車系

2GameSome - 有車賞

2022-01-24 18:25:02

台灣在地隱形冠軍 PGO 摩特動力為慶祝連續 20 年獲經濟部台灣精品獎榮耀，推出新春限時雙優惠，即日起至 3 月底，購買 Ur1 全車系，即可領取一萬六千元購車金，全台限量 500 台，雙北地區的民眾若是汰舊換新加上政府相關補助，等於以半價 41,500 元購買一台電動機車，挑戰 PBGN 白牌電動機車最低價！

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另外，PGO 好康再加碼，慶祝連續 20 年獲獎肯定，身份證字號有 2 或 0 的民眾購買 Ur1 車系，更可獲得獨家神秘的精品好禮。

PGO 以經典美學設計結合先進智慧科技，目前推出三款電動機車：Ur1、Ur1 Plus 及 Ur2 Plus，本次以有「PBGN 最美智慧電車」美稱的經典熱銷 Ur1 車種作為優惠主力，以雙北地區為例，減免相關補助後，Ur1 新購價最低 49,800 元起；汰舊換新只要 41,500 元起（相關補助資格與優惠依政府公告為主）。

優惠名額只有 500 名，預購盡速，更多詳情 PGO 電動機車官網：https://eq.pgo.com.tw/ 或洽全台各大經銷直營門市。

*Ur1新購優惠試算：$84,800(建議售價)-$16,000(PGO購車金)-$7,000(工業局)-$4,000(雙北環保局)-$8,000(雙北振興加碼補助)=$49,800。

*Ur1汰舊換新優惠試算：$84,800(建議售價)-$16,000(PGO購車金)-$7,000(工業局)-$3,300(環保署)-$9,000(雙北環保局)-$8,000(雙北振興加碼補助)=$41,500。

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