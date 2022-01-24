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2022 Luxgen 春節假期服務不打烊 讓您全家出遊安心有保障

▲ 2022 Luxgen 春節假期服務不打烊 讓您全家出遊安心有保障
▲ 2022 Luxgen 春節假期服務不打烊 讓您全家出遊安心有保障

2GameSome - 有車賞

2022-01-24 18:25:02

農曆春節即將到來，Luxgen 為了讓所有車主們每趟旅程都能夠安全有保障，全台汽車生活館除初一、初二外，春節期間將排定值班，提供客戶賞車服務；而全台服務廠春節期間共有15處服務廠提供全方位的安全守護，全台服務廠長及引擎組長更提供 24 小時不關機服務，提供車主們最快速的回應與協助。

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Luxgen 為了讓各位車主享有更便利、更完善的服務，同步推出 LINE 官方帳號，好友將優先看到最新車款優惠、車主獨享服務、各種活動資訊等，歡迎加入好友搶先看到第一手消息。Luxgen 期望讓每位車主皆能感受最專業且細心的完善服務，讓車主闔家出遊好放心。

全台 Luxgen 汽車生活館，除夕當日(1/31)營業時間為上午9點至下午2點，年初一至初二（2/1-2/2）皆不營業，初三至初五（2/3-2/5）於上午 9：00 至晚上 18：00 皆有專人駐館服務，而初六（2/6）恢復正常營業時間；而 Luxgen 服務廠，於除夕當天（1/31）營業時間為上午 8：30 至下午 15：00，年初一至初五（2/1-2/5）春節連假期間，自上午 8：30 至下午 17：30 皆提供緊急救援服務，年初六（2/6）不營業。Luxgen 竭誠歡迎各位朋友在歡慶新年之餘，蒞臨展間賞車及試駕，親自感受 Luxgen 智慧、科技及安全三方的完美結合！欲知更多詳細據點資訊及營業時間請洽顧客服務中心免付費專線 0800-588-088或至 LUXGEN網站 查詢。

春節期間

汽車生活館

服務廠

除夕1/31(一)

09:00-14:00

08:30-15:00

初一2/1(二)-

休假

08:30-17:30

初二2/2(三) -

休假

08:30-17:30

初三2/3(四)

09:00-18:00

08:30-17:30

初四2/4(五)

09:00-18:00

08:30-17:30

初五2/5(六)

09:00-18:00

08:30-17:30

初六2/6(日)

正常營業時間

休假

春節值勤服務廠地址與電話資訊如下：

服務廠

地址

電話

土城廠

新北市土城區中央路三段38號

(02)2268-8599

新莊廠

新北市新莊區思源路40-1號

(02)8993-1877

內湖廠

台北市內湖區基湖路10巷59號

(02)2659-8158

桃園廠

桃園市八德區中華路256號

(03)379-0855

新竹廠

新竹市東區中華路一段257-2號

(03)531-8155

苗栗廠

苗栗市國華路658號

(037)371-668

中清廠

台中市西屯區中清路二段1419號

(04)2426-2727

員林廠

彰化縣大村鄉中山路二段39號

(04)853-2166

南投廠

南投縣草屯鎮博愛路668號

(049)232-7760

嘉義廠

嘉義市東區忠孝路652號

(05)275-0755

永康廠

台南市永康區中正南路546號

(06)253-7997

大中廠

高雄市左營區民族一路992號

(07)342-8098

屏東廠

屏東市和生路二段565-1號

(08)756-0177

宜蘭廠

宜蘭縣五結鄉中正路三段228號

(03)965-1677

花蓮廠

花蓮縣吉安鄉建國路一段189號

(03)857-1955

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