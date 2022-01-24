▲ 2022 Luxgen 春節假期服務不打烊 讓您全家出遊安心有保障

全台 Luxgen 汽車生活館，除夕當日(1/31)營業時間為上午9點至下午2點，年初一至初二（2/1-2/2）皆不營業，初三至初五（2/3-2/5）於上午 9：00 至晚上 18：00 皆有專人駐館服務，而初六（2/6）恢復正常營業時間；而 Luxgen 服務廠，於除夕當天（1/31）營業時間為上午 8：30 至下午 15：00，年初一至初五（2/1-2/5）春節連假期間，自上午 8：30 至下午 17：30 皆提供緊急救援服務，年初六（2/6）不營業。Luxgen 竭誠歡迎各位朋友在歡慶新年之餘，蒞臨展間賞車及試駕，親自感受 Luxgen 智慧、科技及安全三方的完美結合！欲知更多詳細據點資訊及營業時間請洽顧客服務中心免付費專線 0800-588-088或至 LUXGEN網站 查詢。
春節期間
汽車生活館
服務廠
除夕1/31(一)
09:00-14:00
08:30-15:00
初一2/1(二)-
休假
08:30-17:30
初二2/2(三) -
休假
08:30-17:30
初三2/3(四)
09:00-18:00
08:30-17:30
初四2/4(五)
09:00-18:00
08:30-17:30
初五2/5(六)
09:00-18:00
08:30-17:30
初六2/6(日)
正常營業時間
休假
服務廠
地址
電話
土城廠
新北市土城區中央路三段38號
(02)2268-8599
新莊廠
新北市新莊區思源路40-1號
(02)8993-1877
內湖廠
台北市內湖區基湖路10巷59號
(02)2659-8158
桃園廠
桃園市八德區中華路256號
(03)379-0855
新竹廠
新竹市東區中華路一段257-2號
(03)531-8155
苗栗廠
苗栗市國華路658號
(037)371-668
中清廠
台中市西屯區中清路二段1419號
(04)2426-2727
員林廠
彰化縣大村鄉中山路二段39號
(04)853-2166
南投廠
南投縣草屯鎮博愛路668號
(049)232-7760
嘉義廠
嘉義市東區忠孝路652號
(05)275-0755
永康廠
台南市永康區中正南路546號
(06)253-7997
大中廠
高雄市左營區民族一路992號
(07)342-8098
屏東廠
屏東市和生路二段565-1號
(08)756-0177
宜蘭廠
宜蘭縣五結鄉中正路三段228號
(03)965-1677
花蓮廠
花蓮縣吉安鄉建國路一段189號
(03)857-1955