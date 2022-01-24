台灣福斯汽車 My Volkswagen® 新增「鈑噴估價服務」 線上詢價更便利
、台灣福斯汽車推出的車主專屬社交平台 My Volkswagen®，自推出後結合「福斯人禮遇計畫」，迅速累積超過 7 萬名車主加入會員，藉由車輛管理系統、車主日常分享、追蹤品牌動態和「福斯人禮遇計畫」會員優惠等，創建 Volkswagen 車主專屬社群媒體；此次 My Volkswagen® 新增「鈑噴估價服務」功能，以線上即時服務省去車主查詢、預約等繁複工作。
2GameSome - 有車賞
2022-01-24 18:25:02
「鈑噴估價服務」可在 My Volkswagen® 「愛車」頁面中進入，選取車輛和受損區域後，依照頁面指示上傳受損區域照片和四角環車照片，以便原廠技師判斷，完成後 APP 將主動出示個人資料，除了預設APP通知外，也可選擇簡訊和電子郵件通知，接下來則會依照車主所選擇或過往車輛保養的 Volkswagen 服務中心建議地點，減去車主搜尋 Volkswagen 服務中心的時間，待車主送出報價，Volkswagen 服務中心將接案估價，並且在 1 天內提供報價，車主也可聯繫服務顧問，了解相關作業時間，收到估價需求後，系統將發出「車輛鈑烤估價通知」，告知車主受理服務中心與估價進度，讓車主隨時掌握最新進度。
My Volkswagen® 提供每位車主所有行車所需協助，從即時路況、鄰近的停車場、加油站至 Volkswagen 服務中心都能在 APP 中快速查找，同時記錄所有與愛車相關的資料，包含車款、車身碼、掛牌日期，並且掌握保養歷程，讓車主輕鬆掌握愛車所有動態；此外，My Volkswagen® 打造品牌專屬社交平台，車主可建立個人頁面，寫下個人故事、展現與愛車的生活日記，並且與其他車主分享心得、交流車輛資訊、接收品牌最新消息，以及享有「福斯人禮遇計畫」會員優惠和禮遇項目。
台灣福斯汽車 My Volkswagen® 串連起車主的擁車心得和生活分享，並且為車主管理愛車、掌握車輛資訊，另有「福斯智慧客服」24 小時即時回答產品資訊、購車優惠和售後服務等問題。
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