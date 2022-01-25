KTM X-Bow GTX量產化確定! 延續賽車基因的合法道路版猛獸!

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KTM不僅是專業的重型機車製造商，旗下的X-Bow四輪賽車近幾年在GT4及紐柏林24耐賽事中同樣取得優異成績，為了投入更高等級的GT2賽事，特此打造了一輛馬力/重量比更為優異的GTX賽車參賽，這輛賽車去年亮相後便謠傳會推出道路版販售，如今終於確認量產版的部分資訊，同樣採用的是X-Bow的碳纖維單體式座艙，其重量相當輕盈僅80公斤重，並保留賽車的硬頂結構、尾翼、車身空力套件與其他符合法規的相關配備，預計車重會比GTX賽車略重些，但仍控制在相當誇張的1,048公斤。
動力仍搭載來自Audi RS3那具2.5升5缸渦輪增壓引擎，在GTX賽車身上能發揮523匹馬力，在GT2賽車上則被調校至600匹馬力，至於市售版的動力目前尚未揭露，但若以Audi RS3的400匹馬力數據來看，搭載在僅重1噸出頭的車身上仍會是相當恐怖的馬力/重量比；另外為了提升一般道路使用的舒適性，避震器採用的是Sachs Racing所重新調教的版本，賽車座椅也將換成更符合人體工學的樣式，同時也會強化車艙的噪音抑制。以KTM現階段的生產規模來看每年僅能生產約100輛X-Bow，雖然市售車還沒有確切的訂價公布，若以賽道限定的GTX售價約23萬歐元(約新台幣733萬)預估，市售版的價格應該不會便宜到哪邊去。