Porsche PCM 6.0版再度更新，多項功能變得更加聰明且易於操作

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Porsche PCM 6.0版這次導入Spotify軟體讓車內乘客透過登入帳號的方式，可直接在中控螢幕操作與手機相同的介面，例如點選”Like”圖示便能將這首歌儲存在歌單之中以便日後撥放，” Go to Radio”選項同樣能幫你在雲端搜尋喜愛類型的歌曲，這樣一來駕駛或乘客便少了操作手機的步驟，直接點選螢幕便能輕鬆找到喜愛的歌單並撥放。
另外導航路線規劃的邏輯也經過重新設計，如果你開的是Taycan，Charging Planner功能將以路途中可達到最佳充電效率的方式作為規劃首選，演算法將會在路線上以超充站作為優先考慮，讓車輛能以最快速的方式補電以縮短旅程時間，同時也會顯示該充電站目前充電樁的使用狀態，讓駕駛提早得知是否已經有別的車主在使用設備，藉以作為是否要在該處充電的依據。
PCM 6.0版在圖示介面上也做了修改，讓每項功能更易於辨識，語音助理Voice Pilot的指令也變得更為直覺，像是新聞、車主手冊、車載音樂等功能都變得更易於操作，未來幾週內911、Taycan、Panamera、Cayenne將會陸續收到更新通知，不過會依照每台車的選用配備與性能的不同在功能上也會有所差異。