體改漏洞／國外體育參與由下而上　專家：台灣太重菁英制

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反觀台灣的模式，都還是與中國、北韓等專制國家類似，長期都以得獎為目的，體育從上而下發展，即使在基層有很多人參與，但是在往上就會向升旗台形狀，不斷變窄、參與人數越來越少，政府也從中挑選菁英，才會造成某些運動容易被某些人把持。
此外，李兆立也提到，國內體育選手出國比賽，經費要靠單項協會募集，也會讓單項協會有理由自認出錢就是老大，相較於外國的選手，找贊助較容易，自然就不需事事聽命於單項協會。但他也承認，這還是運動風氣的問題，台灣必須要有夠大的市場、夠健全的產業，才有可能有更多企業願意贊助資源。
不過在此之前，李兆立認為，體育署仍應該扮演好廠商與協會之間的溝通橋樑。以世界羽球球后戴資穎在去年東京奧運出發前的贊助風波為例，李兆立說，個別明星球員一定會有自己的贊助，但其他選手的贊助問題如何處理，應該由體育署提供範本，必要時甚至扮演仲裁角色。
他說，出國比賽期間，選手的服裝、設備要用哪一品牌，都要事先講好，若為了團隊而要犧牲個別球員的贊助商權益，導致該球員違約，體育署就應該扮演協會後盾，提供補償，大家都事先說清楚，廠商、協會與體育署充分溝通，才不會一再出現選手球衣不合身、球鞋不合腳的情況。