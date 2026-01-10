今（10）晚又有新一波冷氣團來襲，全台氣溫一路冷到下週一（12日）清晨。不少民眾早已開啟家中的冷暖氣機禦寒，但卻有網友崩潰發文，明明開了暖氣，室內溫度卻遲遲拉不起來，看著電表狂轉心都在滴血。對此，台電揭露關鍵原因，原來是暖氣出風口的「風向」鍵設定錯誤；更有家事達人推薦，與其猛開暖氣，不如搭配「除濕機」降低濕度，不用調高溫度也能讓體感瞬間回升。
📍重點摘要：
⦁ 網友熱議： 暖氣開27度還是冷？內行點出關鍵在濾網與循環扇。
⦁ 台電認證： 暖氣出風口務必「朝下」，否則熱空氣上升，機器會誤判停機。
⦁ 達人神技： 台灣冬天屬濕冷，開暖氣搭配「除濕機」，濕度降體感秒升溫。
暖氣開27度還是冷？內行曝2關鍵
一名網友近期在臉書公開社團「豐原好康聯盟社團」發文求助，表示家中的是日立冷暖氣機，明明已經設定24度，但吹了整整一個小時，面板顯示室溫卻卡在22度上不去，「出風口已經朝最下方吹了，感覺一點都不暖，去看電表也轉超快的」。
貼文一出立刻引發熱議，不少苦主紛紛留言獻策：「濾網要洗，髒的話風吹不出來」、「我的日立要調27度才有感」、「暖氣要搭配循環扇，不然熱空氣下不來」、「我家開27度還是覺得冷」。
暖氣不暖？台電示警：風向是關鍵
為什麼暖氣開了卻覺得無感？台電電力粉絲團曾發文解釋，這其實與物理原理有關。因為「熱空氣上升、冷空氣下降」，如果民眾開啟暖氣模式時，忽略了調整出風口，讓風向朝上或平吹，熱氣容易堆積在天花板，甚至被空調上方的回風口吸入。
這會導致機器內部的感測器「誤判」室內溫度已經足夠，進而停止送熱風（壓縮機低頻運轉或暫停），結果就是人坐在底下冷得要死，但機器卻覺得暖了。
台電提醒，開暖氣時務必按下遙控器上的「風向調整鍵」，確認出風口「朝下」，才能讓熱風均勻分布；反之，夏天開冷氣則要讓出風口朝上，才能發揮最佳冷房效益。此外也建議搭配循環扇或吊扇，提升暖房效率。
不只暖氣！達人推「這台」體感秒升3度
除了暖氣機設定眉角，台灣冬天的「濕冷」更是讓人受不了的主因。家事達人486先生指出，台灣冬季濕度偏高，水氣會迅速帶走體表熱量，這就是為什麼溫度計顯示不低，人卻覺得刺骨寒冷。
486先生表示，與其一味調高暖氣溫度導致空氣乾燥、耗電量大增，不如開啟「除濕機」。當室內濕度從80%降至50%左右，體感溫度自然會回升2至3度，許多家庭實測後發現，開了除濕機後即使暖氣溫度不用設太高，室內也變得溫暖舒適。
他建議，白天活動時可採「除濕機＋電暖器」雙管齊下，夜晚睡覺則可使用電熱毯局部取暖，既能對抗寒流又能精省荷包。
資料來源：豐原好康聯盟社團、台電電力粉絲團、486部落格
