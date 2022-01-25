特企／年前保養熱門大盤點　新的一年美麗從「頭」開始

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1.皮秒雷射
斑點相信是許多人的困擾，斑形成的原因有很多，除了先天個人體質影響外，日常沒有做好防曬、作息跟飲食習慣不正常等也會讓斑點更容易產生，林口星和診所院長王德生建議可以選擇皮秒雷射，不過施打完雷射後，日常保養與防曬還是需要持續進行，避免又產生新的斑點。
2.增肌減脂
現代人生活忙碌，想瘦又沒時間運動，有些人會選擇只透過節食來減肥，但其實過度節食會造成肌肉量大幅流失，雖然瘦了卻總是沒有體力與精神，身體線條也不好看，醫師建議不要只追求體重機上的數字，適當的飲食控制加上運動才能瘦得健康又漂亮。星和診所院長林主培表示：「除了減去脂肪，其實提升肌肉質量也很重要，體態線條會更加好看，想要增肌減脂除了靠飲食控制與重量訓練外，現在也可以透過非侵入式的體雕儀器來幫助，利用科技來鍛鍊強化肌肉，像是沒時間運動、想讓身體肌肉線條更明顯或是產後媽媽都很適合。」
3.肉毒桿菌素
一旦產生皺紋，外表看起來恐怕會比真實年齡大五到十歲，皺紋產生的原因大多因為表情豐富、肌膚老化及先天問題所造成的組織下垂，而肉毒桿菌素的除皺原理，以改善動態紋路，重拾臉部自信。
王德生醫師解釋：「透過肉毒施打後，大約3~4周可以感受到較明顯的效果。另外可能有人曾經有打完肉毒臉僵僵的情況，這多半是施打部位、注射劑量的問題，建議一定要找專業有經驗的醫生評估跟施做。」