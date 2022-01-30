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過年看好戲！老闆床戰女下屬　男射完想逃「講超渣台詞」

▲《部長與社畜的焦急羅曼史》中村百合香與竹財輝之助上演色氣外露、臉紅心跳羅曼史（左）；《Doctor White》濱邊美波演繹謎之天才醫生。（圖／KKTV）
▲《部長與社畜的焦急羅曼史》中村百合香與竹財輝之助上演色氣外露、臉紅心跳羅曼史（左）；《Doctor White》濱邊美波演繹謎之天才醫生。（圖／KKTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-30 10:00:00

2022年冬季日劇開播！大河劇《鎌倉殿的13人》，職場類《Gossip#她想知道真正的○○》、《亂來！我居然會成為社長》，懸疑類《心愛的謊言-溫柔的黑暗-》、《逃亡醫F-醫者之心與復仇之意-》、《Doctor White》，戀愛類《部長與社畜的焦急羅曼史》、《心動迎戰Song！》、《爸爸說我不可以嫁給YouTuber！》，與生活喜劇《隔壁的阿力》、《妻子變成小學生。》等11部作品，週一到週日都於KKTV更新，讓你春節宅家防疫不無聊！其中《部長與社畜的焦急羅曼史》更上演火辣尺度，部長與女社畜在旅館完事後，隔天部長卻撂下荒唐台詞：「我們都是大人了，妳明白的吧？」讓人看傻眼。

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▲台灣串流平台首度跟播大河劇《鎌倉殿的13人》。（圖／KKTV）
▲台灣串流平台首度跟播大河劇《鎌倉殿的13人》。（圖／KKTV）
古代vs.現代 職場系列：

《鎌倉殿的13人》／台灣民眾終於盼到串流平台跟播大河劇！小栗旬聯手「北海道木村拓哉」大泉洋君臨武家頂點、開創幕府盛世，小池榮子、片岡愛之助、菅田將暉、宮澤理惠、新垣結衣等豪華卡司閃耀鎌倉幕府。首度於大河劇中擔綱主演的小栗旬，表示：「從未嘗試過一部劇要演一年半！」在演員生涯中是夢想，也是必須要體驗的挑戰，能在自己將滿40歲時演出具有代表性的作品，非常幸運也很興奮。

《Gossip#她想知道真正的○○》／該劇描述不懂察言觀色的瀨古凜凜子，被調職到網路新聞部門後，原本一心只以提升點閱率為目標，卻在採訪與撰文的過程中，逐漸了解工作的意義，題材非常貼近現代生活，必然會引起許多年輕世代共鳴。

《亂來！我居然會成為社長》／高畑充希知性短髮造型亮相，空降成為新公司社長！該劇描述單身6年、只求安穩度日的社長祕書高梨雛子，因為任性上司大牙涼（松田翔太 飾）沒完沒了的無理要求疲於奔命。沒想到即將迎來30歲的自己，竟被選為子公司的社長。新官上任還碰上事事看她不順眼的部下（志村淳 飾）。

▲《逃亡醫F-醫者之心與復仇之意-》成田凌成了殺人嫌疑犯？（圖／KKTV）
▲《逃亡醫F-醫者之心與復仇之意-》成田凌成了殺人嫌疑犯？（圖／KKTV）
命懸一線的懸疑系列：

《心愛的謊言-溫柔的黑暗-》／該劇描述默默無聞的漫畫家今井望緒（波瑠 飾）與曾經曖昧、現為IT社長的雨宮秀一（林遣都 飾）在同學會上重燃愛火。沒想到同學會結束後，在校關係很好的6人組成員卻逐一死亡，兩人也因此捲入事件之中。當所有人都為了隱藏黑暗祕密而不斷說謊的同時，無法預料的衝擊性結局即將到來。

《逃亡醫F-醫者之心與復仇之意-》／成田凌首次為黃金檔主演，搭檔森七菜、松岡昌宏、安田顯，挑戰一邊逃亡一邊救人的突破性演出！醫術卓越的天才腦外科醫師藤木圭介（成田凌 飾），被冠上殺害女友的莫須有罪名淪為通緝犯。為了找出真相，他化名「鳴海健介」開始逃亡。儘管自身難保，藤木依然冒險行醫，向途中邂逅的每個生命伸出援手。

《Doctor White》／濱邊美波曾透露喜歡醫療劇，如今終於圓夢！該劇描述身分不明、沒有記憶，卻能只根據資料就可判斷患者病症的天才醫者白夜，昏倒在公園被柄本佑所飾演的記者所救，將和個性迥異的團隊成員瀧本美織、勝地涼、小手伸也等人解決許多棘手的病例。

▲清原果耶上演開朗少女成功記， 與間宮祥太朗陷入三角戀。（圖／KKTV）
▲清原果耶上演開朗少女成功記， 與間宮祥太朗陷入三角戀。（圖／KKTV）
心慌又心動的冬季戀愛系列：

《部長與社畜的焦急羅曼史》／該劇講述熱愛加班的社畜女子丸山真由美，與以準時下班聞名的部長堤司在聚餐中相遇，兩人因為工作方式起了爭辯，不料戰著戰著就戰到旅館去了。看到部長截然不同溫柔面，讓真由美不禁心動，不料隔天部長卻撂下一句：「我們都是大人了，妳明白的吧？」

《心動迎戰Song！》／該劇故事描述從小在孤兒院長大的木皿花枝，夢想成為空手道國手 ，卻在某天突然破滅，讓花枝一蹶不振。偶然遇見自己比賽前必聽歌曲的作曲家蘆田春樹，各自懷抱不同目的和祕密，開始了一段笨拙卻悠揚的人生新樂章。

《爸爸說我不可以嫁給YouTuber！》／話題專家秋元康2022開春新企劃，找來許久未在螢幕前擔綱主演的佐佐木希，展開傳統電視台與YouTube的時代對決。該劇講述屆臨適婚年齡的主角平千紗（佐佐木希 飾），她遇上工作穩定有高收入的電視台職員榎本信（金子統昭 飾），與粉絲破百萬的人氣YouTuber TAKTAK（戶塚純貴 飾），陷入煩惱之際，頑固的老爸（遠藤憲一 飾）居然也加入攪局！她的愛情之路是否能夠順利開花結果？

▲《妻子變成小學生。》堤真一挑戰靈魂交換題材。（圖／KKTV）
▲《妻子變成小學生。》堤真一挑戰靈魂交換題材。（圖／KKTV）
夫婦之間的生活喜劇系列：

《隔壁的阿力》／日本天團「嵐」門面擔當之一的松本潤，在劇中飾演替人擔任影子寫手的平凡男子，個性善良又雞婆， 是個愛插手他人事物的鄰居。只是做事都總是半調子的他，常常解決失敗，在無法面對問題時就會陷入煩惱，只好向妻子上戶彩求救， 讓松本潤自嘲是「人生盡是失敗的男子」 。《隔壁的阿力》是松本潤與上戶彩相識20年後首度共演，兩人均表示，因為相識已久，所以雖然是在戲劇上首度合作，溝通卻沒有障礙。上戶彩還說，這部劇讓她看到了「全新的松本潤」，請大家期待。

《妻子變成小學生。》／該劇描述平凡的上班族新島圭介（堤真一 飾）自10年前愛妻意外逝世後一蹶不振，過著行屍走肉的生活。某天一個小學生女孩出現自稱是圭介妻子轉世，且說出許多只有家人才知道的事，令圭介相信妻子真的回來了，重拾生活動力。堤真一表示，「妻子變成小學生」因為很難想像，所以演起來不容易，是一部在設定上非常不可思議的作品，也非常期待劇情會如何發展。

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