《天橋上的魔術師》初孟軒被排擠？缺席宣傳活動真相曝光
由演出《天橋上的魔術師》而走紅的初孟軒、「越南小天王」 呂晉宇主演的青春校園電影《青春換日線》日前正如火如荼的全省校園巡迴宣傳，但男主角初孟軒因工作繁忙無法跟著一起跑宣傳活動，不少同學誤以為他被排擠，讓導演杜榮峰啼笑皆非。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-26 20:23:57
呂晉宇原本拍完電影就要回越南，但因為疫情爆發讓他不得不留在台灣，除了在台灣的演藝工作外，有空也會跟著電影一起跑宣傳。呂晉宇長達2年回越南，父母最後乾脆直接飛來台灣陪他。資深藝人孟飛的兒子孟翔首次演出電影，在片中飾演英文老師，其實原本設定飾演體育老師，孟翔還積極健身鍛練，結果開拍前夕導演突然告訴他要改演英文老師，讓孟翔聽到整個傻住，因為練壯也刻意曬成古銅色，但也只好接受了。
電影《青春換日線》從去年十二月開始密集各種宣傳，電影消息竟然傳到對岸福建廈門的學校，學校主動發Email給製作公司，希望能去內地宣傳，但因為疫情關係，加上目前尚未安排在內地上映，雖然很高興，也只好婉拒了。而近期也舉辦了一個電影抽獎活動「 女神和麻吉哪個重要？」，只要回答問題，就可以抽獎拿電影票。