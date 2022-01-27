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缺工、轉單、運輸難　東協台商：分散佈局、加薪留員工

▲蘇比克灣台商協會秘書長張哲嘉在TIPO智慧生態園區與員工合影。（圖／松玥建設提供）
▲蘇比克灣台商協會秘書長張哲嘉在TIPO智慧生態園區與員工合影。（圖／松玥建設提供）

記者李澍/綜合報導

2022-01-27 11:10:00

2021年4月底疫情在越南爆發，直到10月中才受到控制，部份越南台商表示，不論是營運、人力、產能都掉到原先的7至8成，運輸成本大幅上漲。台商直言，展望2022年企業發展關鍵，就是持續招募人力。

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身兼越南台灣商會聯合總會名譽總會長、今立塑膠工業董事長謝明輝以自家企業為例指出，因越十月十局部封城，被迫接受轉單，品牌端客戶將訂單轉到北越的代工廠；勞動力方面，越南兩間工廠都縮減人力，一個工廠人員從1500人減至1000人，另一廠則由220人減為160人；產能部分，疫情自去年10月中結束後，產能從第一週僅2成逐週恢復，到第3週已恢復6成，但因為缺工、缺料，產能至今無法完全恢復。

針對缺工，他進一步表示，南越很多員工來自北越，北越現在也有很多工廠，又緊鄰中國，工作機會多，部份員工返鄉後直接在當地就業，有的人則因年關將近，乾脆過完年再回來，更有員工因為尚未施打疫苗無法出門。整體來說，復工至今人力還卡在7成，因為補進的員工跟離開的員工一樣多。

▲越南台灣商會聯合總會名譽總會長、今立塑膠工業董事長謝明輝。（圖／謝明輝提供）
▲越南台灣商會聯合總會名譽總會長、今立塑膠工業董事長謝明輝。（圖／謝明輝提供）
在菲律賓蘇比克灣打造TIPO智慧生態園區的松玥建設董事長蘇國芳則表示，園區內無法生存的廠商佔10%，減少出貨的廠商則佔7至8成；另外，疫情也導致管理上的困難，園區內部分企業台幹、陸幹無法回到崗位，員工疫苗未打無法上班，船班也都大亂。

面對挑戰，台商只得進行調整。謝明輝說，最基本就是長鏈變短鏈與分散佈局，今立在越南、印尼各有兩間工廠，疫情期間提高機器自動化，增加效能；運輸方面，今立有自己的貨櫃車隊，一台車的開銷約新台幣6萬元，成本相當高。謝明輝強調，「台商要會自己降成本，自己車隊不夠再找外援。」

對於人力問題，謝明輝採教育員工、增加薪資福利兩線策略要留才攬才。他表示，除了讓員工同時學習兩個產線的技術外，以往只有底薪與職等加給，現在多了交通補助、生活住宿津貼、小孩就學補助金，過去每年加薪5%到7%，現在一加就是25%，「不僅要留才，還要跟日商、韓商搶才」。

蘇國芳則表示，航運上，原物料進口從蘇比克港改走馬尼拉港，航線價格便宜可降成本；另外，船班出發前，也會確認貨櫃到港日期，彈性安排人力，降低人事開銷，而教育訓練一樣沒有少。

儘管困難排山倒海，但謝明輝認為，年後將以招工為首要目標，對東協市場長期仍看好，一切平常心看待。

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