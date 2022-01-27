缺工、轉單、運輸難　東協台商：分散佈局、加薪留員工

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針對缺工，他進一步表示，南越很多員工來自北越，北越現在也有很多工廠，又緊鄰中國，工作機會多，部份員工返鄉後直接在當地就業，有的人則因年關將近，乾脆過完年再回來，更有員工因為尚未施打疫苗無法出門。整體來說，復工至今人力還卡在7成，因為補進的員工跟離開的員工一樣多。
在菲律賓蘇比克灣打造TIPO智慧生態園區的松玥建設董事長蘇國芳則表示，園區內無法生存的廠商佔10%，減少出貨的廠商則佔7至8成；另外，疫情也導致管理上的困難，園區內部分企業台幹、陸幹無法回到崗位，員工疫苗未打無法上班，船班也都大亂。
面對挑戰，台商只得進行調整。謝明輝說，最基本就是長鏈變短鏈與分散佈局，今立在越南、印尼各有兩間工廠，疫情期間提高機器自動化，增加效能；運輸方面，今立有自己的貨櫃車隊，一台車的開銷約新台幣6萬元，成本相當高。謝明輝強調，「台商要會自己降成本，自己車隊不夠再找外援。」
對於人力問題，謝明輝採教育員工、增加薪資福利兩線策略要留才攬才。他表示，除了讓員工同時學習兩個產線的技術外，以往只有底薪與職等加給，現在多了交通補助、生活住宿津貼、小孩就學補助金，過去每年加薪5%到7%，現在一加就是25%，「不僅要留才，還要跟日商、韓商搶才」。
蘇國芳則表示，航運上，原物料進口從蘇比克港改走馬尼拉港，航線價格便宜可降成本；另外，船班出發前，也會確認貨櫃到港日期，彈性安排人力，降低人事開銷，而教育訓練一樣沒有少。
儘管困難排山倒海，但謝明輝認為，年後將以招工為首要目標，對東協市場長期仍看好，一切平常心看待。