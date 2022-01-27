特企／台駿國際租賃秉持創新經營管理　獲獎受肯定！

王道銀行集團旗下台駿國際租賃公司獲得由永豐銀行中國子行統籌主辦的4.7億元人民幣聯貸，並於昨日完成簽約；本聯貸案原預計籌募金額為人民幣3億元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購總募集金額達人民幣4.7億元，超額認購達原募集金額的157%。此外，台駿國際租賃更因穩健經營、市場定位精確且具發展性，榮獲台北經營管理研究院頒發傑出大陸台商「創新經營獎」，彰顯台駿國際租賃的經營績效和展望廣受外界肯定。
於本月25日完成簽約的台駿國際租賃聯貸案，由永豐銀行中國子行擔任統籌主辦銀行暨代理銀行，東亞銀行（中國）、富邦華一銀行、廈門銀行及中國銀行為共同主辦銀行，聯合授信資金將用於拓展業務、充實中長期營運所需。台駿國際租賃為王道銀行集團旗下重要的事業體之一，係集團首家西進大陸的子公司。自2011年在中國大陸蘇州工業園區設立營運總部以來，陸續於東莞、南京、中山、佛山等地成立營業據點，深耕當地市場，提供系統化與高效率的服務。2021年全球受疫情影響下，台駿國際租賃因風險控管得宜，經營績效表現優異，全年營收較2020年成長28.8%；稅前淨利達人民幣1.33億元，較2020年成長26.6%；資產規模達人民幣31.8億元。
此外，台駿國際租賃更因其優異的經營績效、市場定位與發展性，獲得台北經營管理研究院頒發第九屆傑出大陸台商「創新經營獎」，26日頒獎典禮由台駿國際租賃董事長林杇柴出席領獎。評審團認為，台駿國際租賃採取「區域精耕」、「產業精耕」的發展方向，因應當前大陸租賃行業的變革階段，值得肯定。此外，台駿國際租賃運用多項數據分析技術，建立優質的風險評估與授信模式，達成快速審批案件、低逾期放款率、低損失率的品質與風險控管，在疫情期間仍然穩健發展，創新經營管理績效值得肯定。
台駿國際近年屢獲各項肯定，包括於2021年6月獲大陸江蘇省公布為第一批35家正常經營租賃公司之一，同年8月獲頒「大蘇州最佳辦公環境僱主獎」，11月獲江蘇省紫峰獎「現代服務業領軍企業獎」，並連續六年榮獲江蘇省「融資租賃優秀公司」、連續十年榮獲中國融資租賃榜「年度公司」。台駿國際租賃深耕佈局大陸長江三角洲經濟區以及粵港澳大灣區兩地業務，長期服務當地中小微企業，深獲好評。未來台駿國際租賃將持續穩健經營，並將秉持良好的風險管理，持續為客戶提供多元服務。