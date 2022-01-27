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屏東私密景點曝！東源遊樂區山水環繞　親子共譜走春願景

▲屏東縣牡丹鄉東源森林遊樂區，是一處縱谷平原地形群山環繞，風景秀麗自然資源豐富，高大壯觀的桃花心木，造就部落美麗的後花園。 (圖／品牌提供)
▲屏東縣牡丹鄉東源森林遊樂區，是一處縱谷平原地形群山環繞，風景秀麗自然資源豐富，高大壯觀的桃花心木，造就部落美麗的後花園。 (圖／品牌提供)

生活中心/綜合報導

2022-01-27 12:00:00

春節連假想要遠離塵囂，走春旅遊當然要選擇擁抱大自然，其中屏東縣牡丹鄉「東源森林遊樂區」，可是一處原住民排灣族部落，屬縱谷平原地形群山環繞，風景秀麗自然資源豐富，部落西北側有如詩如畫的東源湖，以及滿佈野薑花的東源水上草原濕地、高大壯觀的桃花心木，造就部落美麗的後花園，更是不少屏199線過客駐足流連望返的私密景點。

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▲排灣族的解說員穿著傳統服飾在東源湖畔吹鼻笛，在寧靜的東源森林讓遊客感覺到，這裡是一處身心靈純淨的地方。(圖／品牌提供)
▲排灣族的解說員穿著傳統服飾在東源湖畔吹鼻笛，在寧靜的東源森林讓遊客感覺到，這裡是一處身心靈純淨的地方。(圖／品牌提供)
東源森林遊樂區只要沿台1線南下(屏鵝公路)，行至車城 (派出所/農會)時，左轉沿199縣道經過四重溪後可到達牡丹鄉，過石門村後續行15 公里抵達東源村。而進入東源森林遊樂區映入眼簾的就是有如明信片景色的的東源湖，這座湖是位於199線道9.5公里處的人工湖，是東源部落重要水源，許多自然生長的水生植物，也孕育出多樣性原生種，每年還有很多過境鳥、候鳥在此處停留，生態系統相當豐富。

▲水上草原顧名思義就是水上的草原，遊客可以進入草原體驗水上行走，搖搖晃晃的樂趣。(圖／品牌提供)
▲水上草原顧名思義就是水上的草原，遊客可以進入草原體驗水上行走，搖搖晃晃的樂趣。(圖／品牌提供)
東源部落還有一處景點為水上草原，大片的草原看似不起眼，裡頭可是有意想不到驚喜！水上草原顧名思義就是水上的草原，遊客可以進入草原體驗水上行走，搖搖晃晃的樂趣，讓身心靈得到完美的放鬆。

▲氣勢雄偉的牡丹水庫洩洪道閘門，遠眺蓄水區全景，悠悠白雲與綠色山脈倒映在平靜的水面上，呈現出一種和諧靜謐的美，令人心曠神怡。(圖／品牌提供)
▲氣勢雄偉的牡丹水庫洩洪道閘門，遠眺蓄水區全景，悠悠白雲與綠色山脈倒映在平靜的水面上，呈現出一種和諧靜謐的美，令人心曠神怡。(圖／品牌提供)
回程經過石門村，便可看見滿滿原住民風格的牡丹大橋，從橋上往北邊望去，就是氣勢雄偉的牡丹水庫洩洪道閘門，遠眺蓄水區全景，悠悠白雲與綠色山脈倒映在平靜的水面上，呈現出一種和諧靜謐的美，令人心曠神怡。

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