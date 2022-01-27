楊子儀「褲子脫一半」被看光　勇兔認證：有在練

台視、三立八點檔《一個屋簷下》昨（26）晚上演爆笑劇情，楊子儀趁著家中無人，闖進林筳諭（勇兔）和前夫的房間，想借一些體面的衣服穿，沒想到此時林筳諭剛好回家，開門就看到褲子脫一半的楊子儀，嚇得花容失色，急忙用手遮眼，楊子儀被看光光，緊張詢問：「妳怎麼進房間都不敲門？」林筳諭看到清涼的畫面，連忙用手遮眼，沒好氣回：「這是我房間，要敲什麼門？」林筳諭大笑表示：「我當下覺得有月（劇中角色）害什麼羞，明明都已經成年了，還在那邊裝，要是我本人，就會直接站在那邊欣賞。」她表示真實人生沒有遇過類似情形，倒是大方坦承去打球或健身房，看到身材好的男生換上衣，會忍不住多看幾眼。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-27 11:30:00
楊子儀在這場戲中穿著背心、長褲褪到腳上，下半身露出完整一件四角褲，他透露是第一次在螢光幕前，以這麼居家的造型曝光，而且四角褲裡面什麼也沒穿，他笑說：「這場戲是在棚內拍攝的，我記得攝影棚冷氣超強，只想趕快拍完趕快把衣服穿起來。」楊子儀大方露肉，也換來林筳諭的好評價，笑讚：「很好，有在練 。」
林筳諭劇中先後和楊子儀所飾演的雙胞胎哥哥「江人豪」及弟弟「江人傑」對戲，兄弟倆個性南轅北轍，她透露其實在拍攝現場，也能感受到兩個角色間的差異，林筳諭透露：「和哥哥人豪一起拍戲，會有一種被照顧的感覺；後來跟弟弟人傑拍攝時，現場氣氛通常都是比較輕鬆歡樂的。」