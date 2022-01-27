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特企／母嬰市場崛起！「MamiGuide」創造亞洲新指標

▲MiamiGuide團隊催生金孕獎，左二創辦人李國寧。（圖／品牌提供）
▲MiamiGuide團隊催生金孕獎，左二創辦人李國寧。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-27 17:40:30

台灣近年來少子化嚴重，2021新生兒人數根據內政部統計已創新低至15.3萬人，在美國中情局2021年生育率預測報告中，全球排名倒數第一！然而少子化也引發了另一波新經濟風潮「母嬰市場的崛起」；由於生育率降低，加上新冠肺炎疫情衝擊全球，促使父母對孕婦與嬰幼兒的健康衛生更加重視，因此延伸出「新疫情時代孕經濟」。其中月子中心及月子餐，成為兵家必爭之地，其營收在2018年財政部的稅收統計中超過40億元，近兩年更是持續成長。但產業其背後資訊與品質良莠不齊，也衍伸出許多問題。因此，全台最大的月子中心母嬰平台 「MamiGuide」，整合全台近300間產後護理之家以及優質月子餐，讓孕媽咪透過 「零接觸」的方式，在線上一次蒐尋完整資訊並透過快速預約服務與便捷性的方式降低接觸風險，如同是母嬰界的Trivago，成為眾多準媽咪的好幫手；近兩年更是進一步催生「金孕獎」，透過專業、嚴謹的評選機制，遴選出優質有特色的母嬰品牌與產後機構，不僅是台灣、更是亞洲首創盛事，堪稱母嬰界奧斯卡獎。

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地表去過最多月子中心的男人　協助上萬孕母安心待產

號稱「地表去過最多月子中心的男人」是金孕獎幕後推手，同時也是MamiGuide創辦人的 Gary李國寧，因過去陪太太找月子中心所經歷的辛苦過程及茫然而有感：「台灣太需要一個公開透明的坐月子資訊平台了！」因此開始走訪幾乎全台的月子中心及月子餐央廚，進而催生出 MamiGuide月子中心母嬰平台。MamiGuide創辦三年多以來，以一對一專屬諮詢服務，協助超過上萬位媽咪透過醫療護理團隊、機構特色及顧客真心評價等介紹，精確挑選出符合預算、區域、實際需求的坐月子服務。李國寧表示:「台灣是月子中心服務和模式最早的發源地，可說是亞洲地區標竿。現在大陸月子中心蓬勃發展約1萬多家、馬來西亞約數百家、印尼及越南等國家經濟快速發展，更是未來值得耕耘的市場。金孕獎的成立，就是希望能推動孕經濟產業發展，透過全台最大的月子中心母嬰平台MamiGuide帶動產業的國際發展動能。

產學界齊聚一堂　評選全台優質母嬰機構

金孕獎即將在2022年2月揭曉優質月子中心及月子餐的得獎單位，評選過程中競爭激烈，金孕獎初選是透過超過4000名實名制素人媽媽進行網路海選，票選入圍者再進入決選：決選則是邀請多位產學界專業評審，進行嚴謹評選，為消費者選出服務品質優良有特色的產後護理機構與月子餐品牌。得獎單位將受邀參加金孕獎頒獎典禮獲得年度獎項之殊榮。也因為金孕獎，透過公平、公正、公開的評選機制，讓更多的優質母嬰品牌嶄露頭角、大放異彩，成為亞洲母嬰界標竿。想了解更多金孕獎評選，請上活動官網：https://mamiguide.com/

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