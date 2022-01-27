特企／母嬰市場崛起！「MamiGuide」創造亞洲新指標

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號稱「地表去過最多月子中心的男人」是金孕獎幕後推手，同時也是MamiGuide創辦人的 Gary李國寧，因過去陪太太找月子中心所經歷的辛苦過程及茫然而有感：「台灣太需要一個公開透明的坐月子資訊平台了！」因此開始走訪幾乎全台的月子中心及月子餐央廚，進而催生出 MamiGuide月子中心母嬰平台。MamiGuide創辦三年多以來，以一對一專屬諮詢服務，協助超過上萬位媽咪透過醫療護理團隊、機構特色及顧客真心評價等介紹，精確挑選出符合預算、區域、實際需求的坐月子服務。李國寧表示:「台灣是月子中心服務和模式最早的發源地，可說是亞洲地區標竿。現在大陸月子中心蓬勃發展約1萬多家、馬來西亞約數百家、印尼及越南等國家經濟快速發展，更是未來值得耕耘的市場。金孕獎的成立，就是希望能推動孕經濟產業發展，透過全台最大的月子中心母嬰平台MamiGuide帶動產業的國際發展動能。
產學界齊聚一堂 評選全台優質母嬰機構
金孕獎即將在2022年2月揭曉優質月子中心及月子餐的得獎單位，評選過程中競爭激烈，金孕獎初選是透過超過4000名實名制素人媽媽進行網路海選，票選入圍者再進入決選：決選則是邀請多位產學界專業評審，進行嚴謹評選，為消費者選出服務品質優良有特色的產後護理機構與月子餐品牌。得獎單位將受邀參加金孕獎頒獎典禮獲得年度獎項之殊榮。也因為金孕獎，透過公平、公正、公開的評選機制，讓更多的優質母嬰品牌嶄露頭角、大放異彩，成為亞洲母嬰界標竿。想了解更多金孕獎評選，請上活動官網：https://mamiguide.com/