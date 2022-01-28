蕾菈找貼身看護全程「阿嘿顏」服侍 男友魔性笑聲藏不住
網紅蕾菈（Lyla）是YouTube團體「反骨男孩」成員之一，火辣身材加上大膽作風，講話尺度也很開，因而受到網友關注。去年大方認愛MC兼DJ的「秋甚湯宇」（湯宇）後，兩人不只頻頻放閃，影片也經常可見兩人精彩互動。近期新片就是蕾菈為了惡整男友湯宇，用視訊交友軟體《FaceBar》找來兩名正妹全程「阿嘿顏」服侍湯宇，異想天開的企劃內容笑瘋網友：「這主題太好笑啦」、「我整部影片都在笑」、「看久了會有種兩個七爺八爺在服侍的錯覺」。
生活中心/綜合報導
2022-01-28 15:00:00｜2022-01-28 15:43:15
蕾菈近期拍新片「阿嘿顏一整天」，影片一開頭就是由蕾菈展現一系列的阿嘿顏。「阿嘿顏」一詞源於日本，經常出現在18禁漫畫或是動畫中，用來形容虛構二次元人物在性高潮時會出現的表情，標準的阿嘿顏就是鬥雞翻白眼搭配吐舌頭，這個表情不只受到許多男性喜愛，甚至還出現阿嘿顏周邊。
蕾菈透露自己對阿嘿顏其實不在行，不過男友湯宇特別喜歡，還爆料兩人發生關係時，「湯宇都喜歡邊做邊說舌頭吐出來，因此每次我都會不由自主的翻白眼跟舌頭吐出來，他就特別興奮。」也因此催生了這集整人企劃，蕾菈特地找來兩個正妹貼身照顧腳受傷的湯宇，並且必須「全程阿嘿顏」，藉此考驗男友湯宇的定性夠不夠。
為了找到會阿嘿顏的女生，蕾菈特地跟酷炫借手機，用他手機裡的視訊交友軟體《FaceBar》找會「阿嘿顏」的女生。蕾菈說，因為一般女生帳號是滑到男生，所以要用男生帳號才能滑到女生，在平台上有許多女生敢玩敢秀，又主打視訊功能，可以試看「阿嘿顏」效果怎麼樣，蕾菈還不小心爆出酷炫平常半夜都靠《FaceBar》解決。皇天不負苦心蕾，耗費一番心力，終於找到兩位「阿嘿顏」高手Sunny及凱樂，擔任一日看護貼身照顧受傷的湯宇。
起初被蒙在鼓裡的湯宇，看到房間闖入兩名陌生女子一頭霧水，兩人自我介紹時立刻阿嘿顏，還搞不清楚狀況的湯宇已經忍不住發出魔性笑聲，臉上表情難掩心中雀躍，讓一旁的蕾菈看不下去大叫：「你為什麼要這麼變態、笑得這麼色？」尺度超開的蕾菈還請兩位看護，幫躺在床上動彈不得的湯宇穿褲子，湯宇立刻抓緊被子反抗：「不可以，太硬了啦」，反應笑翻眾人。
而蕾菈、Sunny、凱樂為了整湯宇，三人還圍繞著他集體阿黑顏，險些讓湯宇招架不住，崩潰表示：「我已經受傷妳們還要這樣對我」。面對三人動不動就阿嘿顏，湯宇雖然嘴硬說：「我看妳們這個表情還要多久」，但從笑聲就能感受到很滿意這集企劃內容。兩位《FaceBar》正妹最後還示範用阿嘿顏摸兩圈，湯宇忍不住脫口：「請這兩個阿嘿顏來打麻將，真的是挺棒的。」
看完整影片：https://youtu.be/is2ZywRTNWM