男吃蘇打餅曬「超神開法」！千人狂讚聰明：完全不會掉屑
「這包裝的開法真是直接暴力！」蘇打餅乾因口感酥脆，通常食用時都免不了滿地餅乾屑的窘況，不過一名網友在網路上分享，老公吃蘇打餅乾的開法既方便又不會掉屑，讓全場看了狂讚：「好聰明的吃法」、「生活智慧王」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 15:05:56
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，她表示正常人開蘇打餅一定都是從旁邊撕開或剪開，不過老公卻嫌麻煩，直接從中間割開，不但可以直接拿，還不用拉出來，「居然能用濕紙巾的開法去開餅乾」，讓她哭笑不得直呼：「這不知道該說是生活智慧王還是生活懶人王咧～」
貼文一出，網友也紛紛狂讚，「這個方法很好耶」、「決定學起來！不會掉屑屑」、「我去歐洲他們也這樣開薯片，完全不用拿盤子來裝」、「我也是這樣吃蛋捲，不會掉屑屑」、「好聰明的吃法」、「生活智慧王」、「這方法不錯，因為拉出來還會掉屑屑」。
不過，也有網友直言，「不錯的方法，但是開封就是要吃完的打算才可以」、「這辦法是不錯，但有種打開了就一定要吃完的概念」、「但這樣如果一次沒吃完，就沒辦法封口了」、「前提是可以一次吃完一包」，對此也有人提供解決辦法：「放夾鏈袋就可以了（把空氣壓掉類真空的概念） 。」（編輯：賴禹妡）