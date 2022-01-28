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惡劣環境下擔心抵抗力不足？現在就從這杯開始！

▲在嚴峻的環境下，日常更該守護好，除了正常作息、飲食均衡是提升身體抵抗力的不二法則外，亦可透過隨手可得的方式加強保護，例如喝優酪乳就是常見熱門保養法之一。（圖／取自Shutterstock）
▲在嚴峻的環境下，日常更該守護好，除了正常作息、飲食均衡是提升身體抵抗力的不二法則外，亦可透過隨手可得的方式加強保護，例如喝優酪乳就是常見熱門保養法之一。（圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文／綜合報導

2022-01-28 17:00:00

這兩年世界發生很大的變化，面對嚴峻的環境，為了提升自身保護力，很多人開始有固定的運動習慣，也有很多營養師教民眾飲食均衡該怎吃等等，更多人透過自然飲食等方式來增強自己的抵抗力。甚至現在只要隨口問大家一個問題，平常是用甚麼方式來提升自己的抵抗力？相信很多人都有自己一套作法，幫助維持自身和家人的身體健康去對抗嚴峻的環境。那到底是哪種方式比較好呢？除了緊戴口罩之外，還有什麼更直效的方式？只要弄清楚關鍵就可以事半功倍。

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原來人體70%的保護力在腸道！

許多人知道照顧好腸道可以幫助消化丶順暢排便，甚至可以控制體重，但護好腸道還可以增加保護力是很多人不知道的，國內營養師也表示，一般我們每天吃進許多食物，當然也會連帶吃進許多病菌與毒物，腸道就是我們第一線戰場，約有70%免疫細胞都駐紮在腸道裡，而顧好腸道菌不難理解就可以擁有好的保護力。腸道菌分為好菌、壞菌、中性菌，三種菌會影響彼此生長，所以透過每天補充益生菌，增加好菌、抑制壞菌，建立好的菌叢生態，腸道吸收好，身體自然更健康。該怎麼顧好腸道、建立自身保護力？這麼重要的事其實有更簡單的方式，就是常態每日補充優酪乳，除了能達到每日所需的乳品攝取量之外，還能維持腸胃好菌相，做好完整自身保護。所以不只口罩要戴緊，喝優酪乳的防護更是不能少。

▲許多身體問題根源都與腸道有關，鞏固保護力的基礎正是在腸道。（圖／取自Shutterstock）
▲許多身體問題根源都與腸道有關，鞏固保護力的基礎正是在腸道。（圖／取自Shutterstock）
提升保護力　優酪乳與牛奶　你選哪一個？

一般人想要增加身體保護力時，第一個聯想通常都會選擇多喝牛奶，大部分的原因是因為它有優質蛋白質、豐富鈣質、豐富的維生素等，營養價值高。但是很多人不知道要增加保護力，其實每日喝優酪乳是才是正解，為甚麼？因為優酪乳擁有與牛奶的相同的營養價值外，還多了乳酸菌，優酪乳中的蛋白質經由乳酸菌發酵分解成小分子後，更有利於腸道利用。腸道好菌多多的情況下，獲得的營養都能被更完整地吸收，身體機能自然強健，自身保護自然增強。簡而言之，腸胃好、新陳代謝好，保護力自然跟著提升，喝優酪乳一次就能做好多重防護，好處多多，現在就可以開始做好日常腸道防護線。

▲乳糖不耐可以改喝優酪乳來補充每日所需乳品攝取量，營養成份和牛奶有相同價值，一樣能補充蛋白質、鈣質，相比之下優酪乳還多了好菌，好處更多。（圖／記者黃韻文攝）
▲乳糖不耐可以改喝優酪乳來補充每日所需乳品攝取量，營養成份和牛奶有相同價值，一樣能補充蛋白質、鈣質，相比之下優酪乳還多了好菌，好處更多。（圖／記者黃韻文攝）

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