美髮院聽阿婆說「愛點桃真」！他問啥意思 內行曝正解
台灣方言眾多，光是台語就有南北不同腔調，還有各地的些微差異的念法。一名網友在美髮院聽見一位阿婆說「愛點桃真」瞬間讓他愣住不解，因此詢問阿婆在說什麼，貼文一出立刻引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 15:18:46
每逢到了農曆新年前夕，就有不少民眾會趁此換個新髮型，以求新年來臨時能有新氣象。一名網友在《PTT-Gossiping》板提到，自己到美髮院剪頭髮法時，聽見旁邊的阿婆說「愛點桃真（要燙頭髮）」，不過卻讓原PO相當疑惑，表示「印象中（頭髮）不是叫『桃摸』就是叫『桃髒』」，因此想詢問「頭髮的台語怎麼唸？」
貼文一出，立刻有網友表示：「都對= =」、「逃真逃髒不是差不多」、「為啥會有只有一種唸法是對的想法？」、「漢字就頭鬃啊 ，有問題嗎」、「桃門、桃摸、桃髒、桃曾」、「桃門，桃摸，桃髒幾乎都在歌詞裡」、「頭毛跟頭鬃都有兩種主流講法」。
其中一名網友分享《臺灣閩南語常用詞辭典》裡的各地腔調用法，表示阿婆說的腔調應該是偏「台中人」，其實在台語查詢網站《iTaigi 愛台語》中，頭髮的台語最常見的就是「頭鬃（thâu-tsang）」與「頭毛（thâu-mn̂g）」，不過有時候根據個人的口音也會有一點差別。（編輯：陳珮瑜）