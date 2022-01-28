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19歲辣妹曝「頻率」小哥哥艾理愣：2小7次？

▲網紅小哥哥艾理街訪突擊，讓正妹們暢談生理需求等辛辣議題。（圖／翻攝YouTube）
▲網紅小哥哥艾理街訪突擊，讓正妹們暢談生理需求等辛辣議題。（圖／翻攝YouTube）

生活中心/綜合報導

2022-01-28 18:30:00

擁有50多萬訂閱者的YouTuber網紅小哥哥艾理，過去以街訪辛辣的兩性話題在網路上爆紅，最新一期的活動，小哥哥艾理又來到了逢甲夜市突襲街頭辣妹，讓她們暢談對於「生理需求」的頻率，沒想到一名19歲的正妹，加碼爆料自己傲人的性經驗，直接、露骨的反應，在網上掀起熱烈討論。

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這名19歲的短髮女生Cynthia，面對鏡頭完全不緊張，還大膽分享自己會透過一些道具輔助，沒想到Cynthia越聊越開心，直接加碼爆料自己曾遇過一個對象，兩人的「時數」，2小時直接7次，直讓小哥哥艾理嚇歪驚呆。

隨後，小哥哥艾理還在路邊野生捕獲了一名俏麗短髮的大眼正妹Rita，看似害羞的Rita，竟然直接表明自己是天蠍座、性慾很強，除了分享自己對性生活的想法之外，還透露自己透過交友軟體iPair，已經跟一個網友曖昧半年多，甚至直言「感覺很不錯」，期盼有機會可以進一步發展，大眼正妹Rita還開玩笑的分享：「女生要欲擒故縱，這樣他得到才會比較珍惜」。

▲小哥哥艾理在路邊野生捕獲了一名俏麗短髮的大眼正妹RITA，正妹透露自己透過交友軟體IPAIR，已經跟一個網友曖昧半年多。（圖／翻攝YouTube）
▲小哥哥艾理在路邊野生捕獲了一名俏麗短髮的大眼正妹RITA，正妹透露自己透過交友軟體iPair，已經跟一個網友曖昧半年多。（圖／翻攝YouTube）
接著遇到的街訪對象，是一名長髮身材姣好的歡歡，也大方袒露出自己的需求，更直接表示也會有「道具」幫忙，還分享曾遇過超厲害的對象，一天可以有6次，再加碼爆料如何可以追求到女生，原來就是要會持續關心、懂聊天又幽默風趣，重點是：「女生很容易愛上長期陪他聊天的人」。

最後小哥哥艾理還在街頭巧遇直播主Remi，發現直播主也透過交友軟體iPair與網友認識，還直接殺到網友家一起吃咖哩飯，Remi透露，是在直播過程中，有網友跟他分享美食，兩人經過一段時間的聊天後才決定見面，直播主Remi強調，其實女生都喜歡刷刷禮物之餘，同時也要男生有用心陪伴、聊天。

▲直播主Remi也透過交友軟體iPair與網友認識。（圖／翻攝YouTube）
▲直播主Remi也透過交友軟體iPair與網友認識。（圖／翻攝YouTube）
網紅小哥哥艾理這回的街頭突襲，發現真的每個女生對於生理需求的渴望次數與頻率大不同，除了意外收穫這些加碼爆料之外，也發現有很多女性會透過玩具解決生理需求，但更多的女性是選擇透過像是iPair這類的交友軟體，來跟男生相處、認識，進而找到契合自己的對象。

影片一出，紛紛引起網友共鳴，「兩小時7次真的滿壓榨男友！」、「開心爽快舒服兩小時7次哈哈年輕啊！」、「19歲年輕真好」，有正妹的受訪搭配辛辣話題的影片，火辣內容總是話題滿滿，引起網上超高討論度。


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