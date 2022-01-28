就說不要惹媽媽！公獅搶小孩食物 慘遭母獅「破蛋攻擊」
為母則強這句話不是假的！肯亞一頭公獅盯上一群母獅及幼崽的獵物，牠氣勢高昂上前決鬥，不料這群母獅子並不好惹，聯合將公獅打得落花流水，甚至因為這次的戰鬥丟失一顆珍貴的睪丸，賠了夫人又折兵，可謂得不償失。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 22:34:05
據外媒報導，肯亞的公獅「曼德沃（Mandevo）」因試圖搶奪母獅群獵捕的水牛，與牠們展開一場驚心動魄的血腥戰爭。這五隻母獅為了保護自己與11隻小獅子的食物，見到公獅也毫不畏戰、奮力撕咬，公獅沒料到這群母親戰鬥力如此強大，被攻擊地措手不及，痛倒在地不斷哀號，可母獅並沒有因此收手，反而把獅蛋蛋咬出個超大的傷口。
在現場目睹這場戰鬥的攝影師「格林（Gren Sowerby）」非常驚訝，因為公獅曼德沃被攻擊地相當悽慘，其中一顆睪丸皮被掀了起來，露出裡頭的粉嫩色肉肉，牠躺在地上不斷舔舐自己，彷彿想緩解疼痛，攝影師說「雖然以前見過類似情形，但我們對此仍相當驚訝，幸好有看到，否則曼德沃可能無法受到即時的治療。」
攝影師後來在臉書上透露，公獅曼德沃的睪丸因為傷勢過重，別無他法下獸醫師決定切除其中一顆蛋蛋，手術已順利完成，回到野外的曼德沃仍在休養，常趴臥在石頭上休息。網友回覆「這真的是一個悲傷的景象...」、「永遠不要惹怒一群女人哈哈哈哈」。 （編輯：李惠婷）