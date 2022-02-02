脊椎疼痛一定要手術嗎？部立臺北醫院提供不同的選擇

40歲許先生因劇烈的下背痛，一變換姿勢或久坐、久站就會疼痛不已，在住家附近醫院就醫，醫師診斷為腰椎第四第五節椎間盤突出合併神經壓迫，建議以手術治療；為此，許先生至衛生福利部臺北醫院尋求第二意見，經過一個月的門診治療追蹤，即撤底解決下背痛。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-02 07:00:00
衛生福利部臺北醫院神經外科醫師李居易表示，透過仔細的理學檢查，並重新審視腰椎電腦斷層的影像，發現許先生的腰椎椎間盤突出並不嚴重，評估造成下背痛的原因，應是腰椎小關節發炎所引起；因此建議使用超音波導引介入性治療，透過超音波精準定位，將止痛藥物精準注射在發炎的小關節面，徹底解決疼痛的問題。
李居易說，「有些脊椎外科醫師因為只了解手術治療，常會過度建議病人接受手術；而他不僅會開刀，更能替病人做全方位的評估，找出造成病人疼痛真正的原因，進而提供最適當的治療方式」；尤其有些症狀輕微者，其實無需接受手術，接受藥物及復健治療即可，稍微嚴重者可使用超音波導引或X光導引介入性治療，只有真正嚴重神經壓迫的病人，才需要接受手術治療。
李居易指出，介入性疼痛治療若診斷正確，效果可維持數週甚至數個月，若合併增生療法，有時更可以徹底根除疼痛；此外，根據不同注射的藥物，醫師會給予不同的療程建議，大部分藥物的副作用不大，醫師會在治療前給予詳細的說明解釋。