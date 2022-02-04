專訪／緬甸新二代分享童年　盼大家用心認識身邊的異鄉人

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在移民的歷程中，任何年齡層都會面臨適應課題，因為台灣不承認緬甸學歷，很難用大學學歷找工作，因此不少緬甸人只能選擇投入條件要求較低的工地或工廠工作，萬利的爸爸就是如此。大人們主要的煩惱來自經濟壓力，而對當時年僅10歲的萬利來說，最大的壓力則是學校生活。
她表示，當時自己在學校課業跟不上，同學之間相處也出問題，自己經常因說話方式、飲食習慣被開玩笑。萬利更分享，有次帶朋友認識緬甸街，竟被朋友開玩笑說：「欸，你們什麼時候要反攻大陸啊？」她表示，這些玩笑說明許多台灣人對緬甸新住民文化存在誤解，以為這些長輩都是孤軍後代，但其實這些僑民很多是因為排華狀況遷居來台，如果真正了解他們經歷過的事情，是不會忍心去開這樣的玩笑，這也讓她感到相當心酸。
「小時候的我很難理解為什麼我和別人不一樣，因此想方設法隱藏自己，儘可能的融入台灣、當個在地人，做跟台灣人一樣的事情⋯⋯如此我才會產生安全感，才能融入團體生活」。這些創傷經歷對她造成深刻影響，對自身的文化背景沒有自信，使她甚至不敢在別人面前談及自己來自緬甸。久而久之，萬利逐漸遺忘了自己的移民背景與緬甸文化的根，直到受邀擔任緬甸街區導覽員後，才開始回頭檢視自己的移民故事，並產生紀錄緬甸街文化的使命感。
萬利回顧那段就學時期的掙扎，指出當時很多老師們可能不太理解新二代學生的背景、他們從哪裡來，只認為小孩們的適應能力很好，只要多給一點時間就好，而沒有看到這些孩童的需求與困境。她點出，「許多新二代來台後會選擇隱藏自己、融入台灣，表面看起來是適應了，但實際上問題並沒被解決，只是往自己內心裡吞，這樣真的是『適應』了嗎？」萬利表示，文化之間沒有高低之分，人與人之間的交流都是雙向的，面對新二代不要用上對下的幫助心態，而是真心去認識、理解並尊重彼此，這樣才能讓他們的需求被看見。
不過，萬利也說，現在的台灣社會比過去更友善，有更多機會讓民眾去認識多元文化和新住民族群，也讓移民比過去更有機會為自己發聲、用自己的方式訴說自己的故事，「以前台灣社會很少有機會對像我這樣背景的小孩説，你們不一樣不是因為你們很奇怪，而是因為你有一個特殊的文化體質，你很特別」。萬利表示，台灣的優勢是很容易遇到來自世界各國的人，如果大家可以敞開心胸去認識身邊的異鄉人，肯定這些多元文化的存在，用心去認識新住民和新二代，相信對台灣社會會有正面的影響。