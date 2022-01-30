COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

初一禁忌曝光！專家提醒別穿「這顏色」衣服：運勢壞整年

▲小孟老師透露「大年初一禁忌」，提醒民眾要注意以免壞了整年運勢。（示意圖／取自photoAC）
▲小孟老師透露「大年初一禁忌」，提醒民眾要注意以免壞了整年運勢。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-30 17:29:22

隨著農曆新年到來，民眾忙著除舊布新，希望能在新的一年開好運，不過你知大年初一有什麼禁忌嗎？清水孟國際塔羅小孟老師就透露「14種初一禁忌」，提醒民眾要注意，以免運勢壞一整年，快揪家人朋友一起看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
小孟老師提到大年初一千萬不要做下列事項，以免將自己的好運散去，還可能招來不好的運氣，以下是老師列舉的14種需要特別注意的禁忌事項～

1. 不可以借錢給別人：初一借他人錢財容易把財氣借光。

2. 初一不可睡懶覺：大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

3. 催睡夢中的人不宜叫全名：初一若要催人起床不要叫全名，可以直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

4. 不要睡午覺：初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

5. 忌動針線：初一動針線未來一年容易有血光。

6. 忌動剪子和刀子：初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7. 忌掃地洗衣：初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8. 不要砸破東西：古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9. 不要倒垃圾：初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10. 不要吃稀飯、葷食：古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。

11. 早上不要洗澡洗頭：初一一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。

12. 不煮新飯：古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。

13. 不要罵人說髒話：初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14. 不要穿太黑：初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。（編輯：陳珮瑜）

▲小孟老師提醒不要在大年初一穿黑色衣服，盡量以充滿喜氣的顏色為主，不然一整年的運勢都會比較黯淡。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師提醒不要在大年初一穿黑色衣服，盡量以充滿喜氣的顏色為主，不然一整年的運勢都會比較黯淡。（示意圖／取自pixabay）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀