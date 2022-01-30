網球／史詩翻盤！Nadal讓二追三　奪破紀錄第21座大滿貫

我是廣告 請繼續往下閱讀
而Nadal則是在去年陷入傷病潮，自家後花園的法網也沒能守住，目前他和Roger Federer及Novak Djokovic都拿下了20座大滿貫，只要贏下這場就能獨居史上第一。
此役Medvedev開賽氣勢如虹，首盤在1:1之後開始掌握局勢，連續破掉Nadal的發球局，以6:2先聲奪人；次盤Nadal一度以4:1領先，但Medvedev展現強大心理素質，逼進延長賽後，反倒以7:5再下一城，手握兩盤的絕對優勢。
不過在關鍵第三盤，比賽出現戲劇性的轉折，Nadal在第5局一度被逼出3個破發點的情況下，硬是守了下來，反而在第8局破掉Medvedev的發球局，結果以6:4追回一盤，雙方士氣也微妙的發生逆轉。
第4盤Medvedev第一個發球局就被破，雖然他在第4局破了回來，但隨後又在第5局再度遭到破發，體能調節上似乎出現了一些瓶頸，接著以4:6又輸一盤，也讓Nadal將比賽拚進第5盤。
決勝盤氣勢雙方士氣上此消彼漲，前4局各自保發後，Nadal第5局率先破發，並成功化解對方的破發點、守下第6局；不料在自己的賽末發球局，蠻牛卻在30:0時被０Medvedev在逆境之下連贏4球，將局數逼成了5:5。
但第11局Medvedev自己的發球局又遇到麻煩，激戰到40:40之後，還是失守。而這一Nadal沒有再讓機會飛走，穩穩地拿下自己的下一個發球局，奪得生涯第2座澳網冠軍，也是個人第21座大滿貫。
目前網壇由「三巨頭」各以20座大滿貫並列史上最多，不過現任球王Novak Djokovic因拒打疫苗遭澳洲政府遣返，Roger Federer因傷缺席，僅有Nadal參加澳網，他也成功的把握住了這個機會，以一個讓人難以置信的逆轉，拿到生涯第21座大滿貫。