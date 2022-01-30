網球／史詩翻盤！Nadal讓二追三　奪破紀錄第21座大滿貫

2022 年澳洲網球公開賽今(30)日進行最後一天的賽事，俄羅斯新「沙皇」Daniil Medvedev面對「蠻牛」Rafael Nadal，雙方在激戰了5局之後，Nadal上演「輸二贏三」的大逆轉，以2:6、6:7(5)、6:4、6:4、7:5贏球，拿男單史無前例的第21座大滿貫。

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Medvedev在 去年在澳網殺進到決賽，但不敵世界球王Novak Djokovic，不過年底在美網成功登頂，拿下個人生涯第一座大滿貫冠軍，對於士氣和心理素質上都有所提升。

而Nadal則是在去年陷入傷病潮，自家後花園的法網也沒能守住，目前他和Roger Federer及Novak Djokovic都拿下了20座大滿貫，只要贏下這場就能獨居史上第一。

此役Medvedev開賽氣勢如虹，首盤在1:1之後開始掌握局勢，連續破掉Nadal的發球局，以6:2先聲奪人；次盤Nadal一度以4:1領先，但Medvedev展現強大心理素質，逼進延長賽後，反倒以7:5再下一城，手握兩盤的絕對優勢。

不過在關鍵第三盤，比賽出現戲劇性的轉折，Nadal在第5局一度被逼出3個破發點的情況下，硬是守了下來，反而在第8局破掉Medvedev的發球局，結果以6:4追回一盤，雙方士氣也微妙的發生逆轉。

第4盤Medvedev第一個發球局就被破，雖然他在第4局破了回來，但隨後又在第5局再度遭到破發，體能調節上似乎出現了一些瓶頸，接著以4:6又輸一盤，也讓Nadal將比賽拚進第5盤。

決勝盤氣勢雙方士氣上此消彼漲，前4局各自保發後，Nadal第5局率先破發，並成功化解對方的破發點、守下第6局；不料在自己的賽末發球局，蠻牛卻在30:0時被０Medvedev在逆境之下連贏4球，將局數逼成了5:5。

但第11局Medvedev自己的發球局又遇到麻煩，激戰到40:40之後，還是失守。而這一Nadal沒有再讓機會飛走，穩穩地拿下自己的下一個發球局，奪得生涯第2座澳網冠軍，也是個人第21座大滿貫。