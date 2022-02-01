李玖哲過年不忍了　飛日本和嬌妻相馬茜團圓

姚元浩與李玖哲因主持《就是這味》建立了兄弟感情，但隨著農曆新年的到來，兩人不得不短暫分開，李玖哲在擔任完艾怡良演唱會嘉賓後，就返日本與家人團聚，不再像之前相隔好久好久才能見面，他表示過年期間正在日本隔離，就安安靜靜在家度過，目前暫訂三月底返台。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-01 15:03:42
41歲的李玖哲和老婆相馬茜結婚8年，婚後李玖哲繼續留在台灣打拚演藝事業，相馬茜則和父母住在日本，淡出螢光幕。但近年因疫情嚴重，李玖哲無法返日和家人團聚，只能獨自留在台北工作。但為了嬌妻，李玖哲已經特地飛回日本，其間製作單位會暫時先找其他藝人代班主持，姚元浩則特別要求有特別主題單元時，就一定要留到李玖哲回來再繼續錄製。
而今年過年對於姚元浩來說是個較寂寞的年，媽媽去年離開他，他也在臉書寫下「媽我很想你」、「繼續往前走，搭上車戴上耳機，只剩我一個人」，連好友六月、錦雯等藝人好友都在臉書上留言「你媽媽會一直在你心裡，永遠陪你的！」，許多粉絲看到也都覺得好心疼，紛紛留言安慰，姚元浩表示今年過年會先去墓地看看媽媽，然後環島四處走走找朋友，再到台東衝浪露營，但因為現在疫情變嚴重，他也擔心計畫可能隨時改變。
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