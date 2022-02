40歲的日籍男星AKIRA和47歲女星林志玲結婚2年多,欣喜迎接牛寶寶,初為人母的第一名模,目前全心照顧小孩,沒有像去年夫妻合體拜年,AKIRA大年初一獨自跟粉絲拜年,用流利的標準中文說:「祝大家新年快樂,虎年行大運!」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AKIRA向粉絲拜年,網友狂喊「姊夫加油」。(圖/翻攝AKIRA臉書)

林志玲除夕公布好消息,終於盼來小天使降臨,老公AKIRA難掩心中喜悅,同步報告喜訊,「Thank you for coming into our family.只要持續抱持正面的希望,前方就會有充滿愛的明亮未來!」並回覆台灣媒體,透露「寶寶很平安很健康」,希望這個好消息能帶給這多變的世界多一點的喜悅。





▲林志玲(右)去年同框AKIRA拜年。(圖/林志玲臉書)

網友也攻進臉書,紛紛向AKIRA道賀,「恭賀姊夫!新年快樂!健康幸福恩愛到永遠!」、「好好照顧志玲!」、「恭喜姊夫,志玲姐姐和小天使的幸福就拜託你了。恭喜國民姊夫,全家平安快樂」,台日兩地都獲得粉絲滿滿祝福。