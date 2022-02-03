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#園區資訊
- 地址：花蓮縣萬榮鄉花60鄉道81號
- 開放時間：08:00-17:00
- 門票：全票 $150 / 半票 $75 / 優待票 $60(兒童、學生、軍警) / 當地居民優待票 $25、$50 / 原住民優待票 $10
- 停車費用：汽車$60/次、機車$20/次
目前富源國家森林遊樂區由秀泰集團旗下蝴蝶谷溫泉渡假村管理，如果你在秀泰影城看過電影，一定對蝴蝶谷不陌生，其中蝴蝶谷會館更以蝴蝶為設計理念，建築外觀就像是一隻翩翩飛舞的蝴蝶。
特色1.以樟樹、蝴蝶聞名
富源國家森林遊樂區是一座以樟樹林為主要樹種的森林遊樂區，樟樹林面積達70公頃，同時也是知名賞蝶聖地，因合適的氣候及特殊峽谷地形，孕育了數十種蝴蝶，每年5月至8月是最佳賞蝶季節，因此又被稱為「蝴蝶谷」。
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特色2.賞鳥賞螢聖地
不只賞蝶，富源森林遊樂區還是賞鳥賞螢聖地，擁有全台灣低海拔地區最多種鳥類，有機會看到各種稀有鳥類飛舞的姿態；而每年3月下旬至5月上旬更是賞螢熱門景點，每當夜幕低垂，螢火蟲穿梭在步道林間，彷彿銀河般燦爛。
#富源國家森林遊樂區景點
富源國家森林遊樂區有三個步道，分別為主步道、環溪步道及環山步道，沿途被原始茂密的森林環抱，還有許多自然生態景觀，究竟這裡有哪些必去景點及設施呢？ReadyGo告訴你~
1.露天溫泉
園區內擁有兩種不同的溫泉，分別為俗稱美人湯的碳酸氫鈉泉以及俗稱黃金溫泉的碳酸鹽泉，截取最古老原始的中央山脈下萬年溫泉源頭，是全國獨一無二的雙溫泉泉質，在大自然的懷抱中享受SPA，將身上的疲勞都洗淨，即使不是住客，也能購票入園享受。
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- 非住客泡湯費用
成人：$300元。(146公分或13歲以上)
孩童：$230元。(120 ~ 145公分 或 4 ~ 12歲)
幼童：免費進場。(119公分或3歲以下)
2.蝴蝶生態網室
在這裡可以了解蝴蝶的一生，從蝴蝶下卵孵化到破蛹而出，美麗珍貴的畫面清楚呈現在遊客面前，蝴蝶生態網室內提供了天然的陽光、雨水及蜜園植物，創造最適合蝴蝶生長的自然環境，是親子近距離賞蝶的絕佳空間。
3.夢幻花園
優美的庭院及園藝造景還以為自己來到了桃花源，歐式建築搭配花草樹木彷彿置身國外，是富源國家森林遊樂區內熱門的拍照打卡場景，一旁還飼養著梅花鹿但並無開放近距離餵食與互動。
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4.石頭公園
往富源吊橋的路上會經過石頭公園，由沉積岩和火山岩經過變質作用而形成大大小小的石頭，這裡每個石頭都有自己的名字，像是情定一線天、一刀兩斷、我心已碎等，不禁讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。
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5.富源吊橋
富源吊橋是一座由木棧板搭製的吊橋，從主步道走到富源吊橋大約20分鐘，是各年齡層都適合的初級輕鬆步道，橋身不會過於搖晃，在吊橋上能輕鬆自在的環顧四周風光。
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6.龍吟瀑布
從富源吊橋再往後走便會看到位於富源溪上游的龍吟瀑布，高約30公尺，在峭壁溪谷間飛洩而下，站在觀瀑亭以仰頭的視角欣賞壯觀的龍吟瀑布，後方高處即是橫跨富源溪的龍吟吊橋。
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7.龍吟吊橋
由2900公斤的鍍鋅鋼索建造而成，長75公尺，約15層樓高，龍吟吊橋位於環溪步道及環山步道的交會點，橫跨在蝴蝶谷之中，擁有遼闊的視野，可以俯瞰的角度欣賞傾洩而下的龍吟瀑布，腳下富源溪的溪水也因陽光折射清透湛藍，是那樣的夢幻。
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下次到花蓮玩，除了遠眺太平洋、欣賞沿海景點，不妨換個路線，到山中一窺花蓮的另一個面貌吧！
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原文出處 : ReadyGo 【花蓮】富源森林遊樂區 「蝴蝶谷秘境」 猶如身處異國森林秘境
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