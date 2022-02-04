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雲林安西府推出元宇宙AR虛擬3D花燈展 大獲信徒好評

▲雲林安西府在農曆春節期間推出的元宇宙AR虛擬3D花燈展， 大獲信眾好評。（圖／巨橙文創提供）
▲雲林安西府在農曆春節期間推出的元宇宙AR虛擬3D花燈展， 大獲信眾好評。（圖／巨橙文創提供）

業務處/綜合報導

2022-02-04 13:25:21

「這個手機上呈現的3D神明和虛擬花燈超生動，太神奇了！」
雲林縣五條港安西府農曆春節期間在廟前廣場部署元宇宙虛擬世界，以時下最夯的光標籤科技推出虛擬花燈特展活動，即日起至2022年2月20日止，連續20天在廣場展出【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】，展出後大獲民眾好評，活動詳情可上臉書粉專（https://www.facebook.com/tsasf）瞭解。

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▲雲林安西府在農曆春節期間推出的元宇宙AR虛擬花燈展，大獲信徒好評。（圖／巨橙文創提供）
▲雲林安西府在農曆春節期間推出的元宇宙AR虛擬花燈展，大獲信徒好評。（圖／巨橙文創提供）
這場別開生面、創新有趣的活動，是由已故天王巨星「豬哥亮」的大公子「謝順福」與「光時代科技」團隊，聯合為安西府量身打造，且委由「豬哥亮」的女兒「謝金晶」代言；以2022年最夯的元宇宙話題，精心策畫 一系列充滿奇幻感的獨特體驗【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】，只要拿起手機就可以輕鬆進入虛擬情境賞花燈、迎接金銀財寶、祈福、接王爺賜福與魚同遊 …等各種有趣互動體驗。
「用手機就可以看到神明在空中對我賜福，還有漂亮的彩鳳飛翔，真的很好玩！」使用手機掃描光標籤登入這個虛擬元宇宙的民眾，對這個用超新興科技打造的宗教信仰場景，覺得相當興奮，紛紛截圖、錄影留念。
「光時代科技」團隊表示，這個【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】架設在安西府廟前現實場景的虛擬空間中，只要一支手機輕鬆掃描光標籤即可進入，全齡皆可參與，5代同堂一起來，豐富有趣的虛擬3D特展內容超精彩，有手機必存的張李莫千歲空中賜福、限時新地標的【虛擬巨型萌虎花燈】、環繞廣場的艷彩鳳凰賜金、主委與群星向你拜年、巨型水族箱與魚同遊、虛擬大電視、虛擬相框、與安西府代言人「謝金晶」合照等等…史上最酷炫的王爺賜福和金銀財寶黏牢牢與魚同遊讓你日日有魚的豐盛富足感，就在安西府拿起手機玩起來，每個人絕對都會有滿滿驚喜哦！

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