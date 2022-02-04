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趙寅成23年首當綜藝咖　車太鉉吐槽：他不是有趣的演員

▲車太鉉（右）、趙寅成在韓國實境綜藝《偶然成為社長》手忙腳亂賣東西。（圖／東森提供）
▲車太鉉（右）、趙寅成在韓國實境綜藝《偶然成為社長》手忙腳亂賣東西。（圖／東森提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-04 22:00:00

由《兩天一夜》、《首爾鄉巴佬》製作人劉浩鎮打造，新型態韓國實境綜藝《偶然成為社長》邀請車太鉉、趙寅成兩位韓流巨星下鄉開店，兩人化身雜貨店老闆，展開為期10天的「社長生活」。車太鉉當年以《兩天一夜2》跨足綜藝圈，主持經歷長達10年，與劉浩鎮合作多年默契極佳，新節目找來好友趙寅成搭檔，這也是他出道23年首次以綜藝咖登場，趙寅成說自己不排斥綜藝，也喜歡跟別人聊天，卻被車太鉉吐槽：「他不是有趣的演員」。

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▲車太鉉（右）急叩朴寶英來當工讀生。（圖／東森提供）
▲車太鉉（右）急叩朴寶英來當工讀生。（圖／東森提供）
製作單位選定雜貨店，是位處江原道華川郡的「原川商號」，也是間複合式小吃店，老闆不只幫忙煮泡麵，還會烤些下酒菜。雙帥代班期間除了為鎮內村民提供商品，也要定時為小店補貨，而且在中午與傍晚時段，更要親自下廚備餐，身為廚房擔當的趙寅成自謙廚藝只是勉強派得上用場，但對於拿手菜「明太子義大利麵」就頗有自信。

▲南柱赫應邀助陣獻出海釣初體驗。（圖／東森提供）
▲南柱赫應邀助陣獻出海釣初體驗。（圖／東森提供）
鏡頭前兩人總是手忙腳亂，不知道東西放哪、賣多少錢，連刷卡也不會，只好先讓客人賒帳，車太鉉還把客人晾在一旁乾等被碎念：「像你這樣賣東西，今天沒辦法做生意了。」只能頻頻向客人表示歉意。趙寅成負責掌廚料理，但獨自一人下廚也令他手忙腳亂，不過看到滿座客人幸福地吃著他的料理，忍不住感動說：「不覺得這畫面很美嗎！」為了不讓兩個門外漢把雜貨店搞垮，他們透過演藝圈人脈，找來朴寶英、南柱赫、曹寶兒、尹施允、朴秉恩等大咖輪流當工讀生。《偶然成為社長》本週日晚間11點將在東森戲劇台首播。


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