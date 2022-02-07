輕時尚電車 ─ Volvo XC40 Recharge長里程試駕

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XC40 Recharge是由XC40車系所衍生，基於CMA模組化平台開發而來，與其他自燃油動力平台延伸之電動車有所不同的是，Volvo起初在設計CMA平台時，就已將燃油動力與電動車所需結構與空間皆考量進去，空間配置不會受到機械系統所需空間限制，因此XC40 Recharge如同Tesla等純電動車般，有著省去配去傳統內燃機後而創造的置物空間。
在外觀上，XC40 Recharge大致就維持XC40的基本樣貌，而最易分辨的地方是XC40 Recharge省去了傳統大型散熱水箱配置，因此水箱護罩可採一體封閉設計，可略為降低風阻，另外在C柱上的橫置「RECHARGE」飾板與車尾「RECHARGE TWIN」銘牌，以示身分；另一個比較特別的是，XC40 Recharge首度採所謂「前後配」的輪胎配置，也就是前、後輪胎的尺寸不同，前輪尺寸為235/50R19，後輪則是245/45R19，並搭配專屬的低風阻鋁圈。
進入車內，XC40 Recharge基本格局並未有改變，焦點則在與Google共同開發的全新車載系統，整體介面與操作邏輯幾乎與Android手機相仿，且較原本系統簡化不少操作步驟，因此對原本使用Android手機朋友來說非常容易上手，並直接內建Google Map與具備Google強大搜尋能力，在尋找景點與設定目的地時都比傳統車載衛星導航都來得便利許多；此外其他功能使用上也與用手機同樣容易，未來也可透過Google Play Store下載各種應用程式擴充功能，而這套系統也已開始陸續導入Volvo新車上。
而引進台灣的XC40 Recharge皆採R-Design風格配置，車內採全黑為基調，搭配中控台立體格狀飾板與鍍鉻飾板點綴，座椅採織布包覆輔以白色對比色縫線相搭，維持Volvo簡單時尚的風格，車內置物空間遍布，放置小物品十分便利。另外值得一提的是，XC40 Recharge所採用的CMA平台，因亦可供燃油車款使用，在電池佈局上，是直接將電池分別配置在傳統油箱、前座下方與中央傳動系統等位置，並不是像部分電動車採整合於底盤中，並不會增加乘坐區域的底盤厚度，進而壓縮車內的上下縱向空間，讓乘客的坐姿可維持與一般車款相同，不會造成腿部上縮的狀況，是Volvo在開發CMA平台時的另一項特色。
既然是試駕電動車，大家最關注的當然還是在他的續航能力上，這回原廠為讓媒體朋友徹底體驗使用電動車的實際狀態，以及測試續航能力，路線安排自台北出發後直接殺到台南，擺明挑戰大家的里程焦慮，依據原廠人員表示，XC40 Recharge原廠公布的最大續航力為418km，因此，自台北直接開到台南絕對沒問題，他們行前探路也實際測試，自Volvo內湖服務中心出發至台南永康服務中心，電量至少都可維持在10%以上，至台南永康再以超級充電系統充電半小時以內，順便稍作休息，即可接續在台南繼續行駛。
試駕當天，我們提車後，車輛行車電腦依據前段車輛行駛狀況評估，滿電續航力約為370km，在設定Google Map後，車載系統也會評估至目的地時的預計剩餘電量，本車初估為抵達時僅剩3%電量，不過實際上路後，系統會持續依照行駛狀況即時更新續航力與剩餘電量資訊，所以基本上我們並沒有太大的里程焦慮，反正心想真的把電用到完，原廠一定會來救我們，所以一路上並沒有刻意節省電輛行駛，完全依照平時的駕車習慣趕路。結果抵達永康服務中心時，系統顯示電量還有約16%，同時還有約70km的續航力，所以即便我們不充電，在台南舊市區附近繼續試駕拍照也仍有足夠電力可用，但我們仍依計畫進行充電，使用快速充電系統下，原廠表示約40分鐘可將電力充至80%，我們也利用此時間進行細節拍攝，在充電過程中，與多數使用鋰電池的3C產品相同，前段充電速度相當快，然後就會隨著電池電量增加逐漸減緩充電速度，電量至80%後就會為保護電池，充電速度就會明顯減慢，但若是以一般旅遊行程來推斷，以15分鐘的時間〈10 鐘約可充80~100 km續航里程〉，充至當天於當地之後續行程所需電量並不困難，基本上，只要習慣電動車的充電模式，長途行駛前預先規劃中途充電點與時間，基本最大續航力可達400km以上的XC40 Recharge，絕對可滿足多數人80%以上日常用車所需，而這次的試駕也讓我們懂得要開始適應電動車時代來臨，電動車使用模式的不同。
至於在動能部分，採前後軸雙馬達配置的XC40 Recharge，擁有達408hp與660Nm之強勁動力，0~100km/h起步加速時間數據為4.9秒，加速勁道自然不在話下，但不致像部分高性能電動車那般噁心，快得相當順暢線性、好掌握，基本上在安全極速內，重踩下電門就立即有滿滿地動力隨傳隨到，好不暢快。
經過這趟長途試駕，除泯除XC40 Recharge的里程焦慮，也就如前言所說，開始適應電動車的使用模式，懂得在每趟旅程中預留充電時間，同時規劃充電時間之旅程，以台灣南北約400km的距離，以及各式充電站的布建速度，電動車普及好像也沒那麼遙不可及；而XC40 Recharge除了續航力沒問題以及具備充沛飽滿動力外，長途駕駛就更可以體驗Volvo在人體工學上的用心，無懈可擊的座椅設計與簡潔操作介面，就算我們是在工作狀態下須快速移動，一路開下來相當輕鬆自在，身心都不會有太大的疲憊感，也不會有部分電動車刻意營造的科技感的那般無形壓迫感，開起來真的十分舒服；因為有了這趟長途試駕，對於電動車的接受度也跟著大幅提升；而如果你要在豪華品牌中找一輛實惠、時尚且尺碼適中的CUV，XC40 Recharge會是當前最容易上手的選擇。
| Volvo XC40 Recharge規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4425/1863/1647
| 軸距(mm)
| 2702
| 動力系統型式
| 雙電動馬達
| 最大馬力(hp)
| 408
| 最大扭力(Nm)
| 660
| 電池儲存電量〈kWh〉
| 75
| WLTP續航力〈km〉
| 418
| 傳動型式
| eAWD
| 輪胎尺寸
| 前235/50R19；後245/45R19
| 0~100km/h加速(秒)
| 4.9
| 售價
| 219萬元